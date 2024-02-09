ВС разрешил банкротить иностранные компании со связями с Россией
Верховный суд допустил возможность введения российскими судами процедуры банкротства в отношении иностранных юрлиц, которые «имеют тесную связь» с Россией, передает «Интерфакс» со ссылкой на определение судебной инстанции, вынесенное судебной коллегией по экономическим спорам.
Среди вариантов тесной связи с Россией может быть расположение в стране бизнеса их бенефициаров и имущества, совершение большого числа сделок с местом исполнения на территории страны.
«Действующее национальное законодательство не исключает возбуждение российским судом процедуры несостоятельности (банкротства), осложненной иностранным элементом как на стороне кредитора (в частности заявителя по делу о банкротстве), так и на стороне должника», — говорится в документе.
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