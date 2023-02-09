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Счетная палата нашла проблемы в финансировании автотрассы в Китай

Счетная палата указала на проблемы с проектом автотрассы в Китай
Строительство трассы М-12 Москва — Казань подорожало почти на ₽300 млрд, до ₽911,7 млрд, указала Счетная палата. Правительство уже подтвердило увеличение сметы на проект, но аудиторы предупреждают о недостаточности финансирования
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Стоимость строительства трассы М-12, которая входит в федеральный проект «Европа — Западный Китай» (ЕЗК), подорожала почти в полтора раза, до 911,67 млрд руб. Это следует из отчета аудиторов Счетной палаты по итогам проверки проекта в 2022 году (у РБК есть копия отчета).

Согласно паспорту проекта, стоимость трассы М-12 составляет 622,8 млрд руб., хотя ее сметная стоимость почти на 300 млрд руб. больше — 911,67 млрд руб., говорится в отчете. Из-за этих расхождений паспорт проекта нужно скорректировать, отмечает аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

О том, что строительство трассы подорожает в том числе из-за роста цен на стройматериалы в конце 2021 года, предупреждал вице-премьер Марат Хуснуллин. Весной 2022 года в интервью РБК он анонсировал, что стоимость проекта превысит 800 млрд руб.

В отчете указано, что, по данным госкомпании «Автодор» (курирует строительство трассы), предполагаемый лимит финансирования проекта может быть незначительно уменьшен, до 901,5 млрд руб., за счет экономии по статье «резерв средств на непредвиденные работы и затраты». Госкомпания утверждает, что эта сумма будет обеспечена за счет федерального бюджета (657,8 млрд руб.), ФНБ (150 млрд руб.) и выпуска облигационных займов на 93,7 млрд руб. В плане дорожной деятельности на 2023–2027 годы, который правительство актуализировало 30 декабря 2022 года (то есть уже после проверки аудиторов), указано, что стоимость трассы М-12 составит 901 млрд руб.

Но стоимость М-12 все же может увеличиться дополнительно, из-за того что на участках трассы в Нижегородской области и Татарстане обнаружены подземные провалы (карсты) глубиной 2–3 м и диаметром до 20 м, указывают аудиторы. Проектной документацией не предусмотрено устранение этих провалов, значит, ее нужно корректировать и увеличивать объемы финансирования, заключают они.

Счетная плата направила письмо в правительство с предложением поручить Минтрансу до 1 июня 2023 года внести изменения в паспорт проекта ЕЗК. РБК направил запрос в пресс-службы правительства, Минтранса и «Автодора».

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Из чего состоит маршрут Европа — Западный Китай

Соглашение о создании маршрута Европа — Западный Китай (ЕЗК) в 2014 году заключили правительства государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. В 2019 году, когда был утвержден паспорт этого проекта, на него планировалось потратить 655 млрд руб.

Маршрут включает как трассы, которые строятся заново, так и уже существующие дороги. Наиболее крупный сегмент маршрута, который строится сейчас, — М-12 из Москвы в Казань. Завершить ее строительство планируется до конца 2024 года. В проект также входит трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург, основная часть которой была открыта для движения в 2019 году. В 2022 году был заключен контракт на финальный отрезок трассы М-11 — обход Твери, который за 69,7 млрд руб. построит группа «Нацпроектстрой». Этот участок строится за счет средств Фонда национального благосостояния и формально не включен в паспорт ЕЗК.

Маршрут ЕЗК включает также часть Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, дорогу на Самару, объезд Тольятти и проезд Оренбург — Саргачин, проходящий по автомобильной дороге федерального значения Р-239. Стоимость объезда Тольятти тоже выросла — с 121,2 млрд до 140,4 млрд руб., следует из отчета Счетной палаты.

Счетная палата также направила обращение в Генпрокуратуру по результатам проверки расходования бюджетных средств на проектирование, строительство и ремонт дорог, включенных в проект ЕЗК, говорится в отчете. В пресс-службе ведомства пояснили РБК, что это связано с отсутствием документов, подтверждающих выполнение работ по перевозке снятого плодородного растительного слоя на седьмом этапе строительства трассы М-12. Согласно отчету, аудиторы сделали вывод о признаках причинения материального ущерба на сумму почти 170,6 млн руб.

Претензии аудиторов связаны с тем, что часть этой земли, согласно проектно-сметной документации, планировалось транспортировать на нужды региональных властей: «Автодор» оплатил ее перевозку как раз на 170,6 млн руб., но нет никаких документов о том, что почва была привезена и передана администрациям. Дочерняя компания «Автодора», СК «Автодор», выступает подрядчиком строительства седьмого этапа трассы М-12, которого касаются эти претензии.

Счетная палата регулярно проводит проверки расходования денег на строительство М-12 и в целом трасс в составе ЕЗК. По результатам проверки в начале 2022 года аудиторы также направляли обращение в Генпрокуратуру, тогда оно касалось изъятия одного участка площадью 0,9 га во Владимирской области. О результатах той проверки Генпрокуратура не сообщала.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Строительство Автодор Росавтодор дороги М-12 Европа-Западный Китай Счетная палата
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