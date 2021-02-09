Мосстат зафиксировал «сомнительно низкое» падение выручки общепита

Доходы столичных кафе, ресторанов и других заведений общепита в декабре, когда им было запрещено работать ночью, снизились всего на 8%, утверждает Мосстат. Опрошенные рестораторы считают такой результат сомнительным

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В декабре 2020 года оборот всего столичного общепита составил 18,1 млрд руб., что лишь на 8% меньше, чем в декабре 2019-го, следует из материалов на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстат). В ноябре 2020-го этот показатель равнялся 17,3 млрд руб., что почти соответствует уровню аналогичного периода 2019 года (17,4 млрд руб.).

При этом в Москве с 13 ноября из-за очередной вспышки коронавирусной инфекции кафе, ресторанам, а также увеселительным заведениям — ночным клубам, барам, дискотекам и караоке — запретили принимать посетителей после 23 часов. Работать круглосуточно заведения общепита могли только навынос. Многие рестораны и кафе к полуночи превращаются уже «в другое: караоке-клуб, танцполы», где другой режим общения и «вероятность заражения намного выше», объяснял свое решение мэр Москвы Сергей Собянин.

В новогоднюю ночь рестораны также не работали, а на корпоративах, которые проводились в разрешенное время, могли одновременно присутствовать не более 50 человек. Кроме того, в декабре действовал указ мэра, согласно которому компании должны были отправлять на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Запрет на работу ночью баров, ресторанов, клубов, дискотек и караоке власти Москвы отменили только 27 января.

Для ресторанов и кафе декабрь — традиционно оживленный месяц из-за предновогодних встреч и корпоративов, поэтому, когда власти Москвы вводили запрет на работу в ночное время, рестораторы опасались, что это негативно отразится на выручке многих заведений, которые и так практически не могли заработать во время самоизоляции.

Что думают о цифрах Мосстата эксперты и рестораторы

Снизившийся оборот общепита в декабре 2020 года на 8% в фактических ценах — это достаточно заметное падение, учитывая, что в предыдущие три года декабрьские обороты росли с ускоряющимися темпами, констатируют в аналитическом центре правительства Москвы. Однако опрошенные РБК эксперты и рестораторы оценили зафиксированное Мосстатом снижение как незначительное.

В конце 2020 года рынок общепита в Москве и Московской области падал вдвое сильнее, чем показывает официальная статистика, считает эксперт рынка фуд-сервиса российского отделения NPD Group Марина Лапенкова. По данным этой исследовательской компании, количество визитов в рестораны и кафе в декабре 2020 года снизилось на 26% по сравнению с декабрем 2019-го, а расходы потребителей в общепите упали на 18% (абсолютные цифры NPD Group не приводит). Причины, объясняет Лапенкова, не только в административных ограничениях на время работы, рассадку, но и общее ухудшение эпидемиологической ситуации: потребители вновь стали оценивать риски заражения в общественных местах как высокие на фоне статистики распространения инфекции в России.

Сколько в Москве точек общепита В Москве, по данным сервиса 2ГИС, работают более 20,8 тыс. заведений общепита, из них более 5 тыс. (или 24%) как минимум раз в неделю работают после 23:00. На портале открытых данных правительства Москвы есть информация о работающих в Москве по состоянию на 2 февраля 2021 года около 17 тыс. заведений общепита. Больше трети (38%) из них — это кафе (6,5 тыс. точек), около 14% приходится на предприятия быстрого обслуживания (2,4 тыс.), по 13% — на столовые и рестораны (соответственно 2,3 тыс. и 2,2 тыс.), 6,5% — на долю баров (около 1,1 тыс. заведений). Большинство заведений, которые работают после 23:00, имеют лицензию на продажу алкоголя, отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Такая лицензия, согласно официальным данным на март 2020 года, есть в столице у 4,2 тыс. заведений общественного питания.

Оборот ресторанов и кафе упал в декабре 2020 года как минимум на 30–35%, настаивает Игорь Бухаров. Падение в сегменте городских ресторанов в декабре 2020 года составило от 10 до 40% в зависимости от локации ресторана, оценивает Маргарита Костеева, президент «Росинтер Ресторантс Холдинг» (сети Il Patio, «Планета суши», TGI Fridays). Основатель Novikov Group Аркадий Новиков в конце января говорил, что общие потери всех заведений составили 30%, а по ресторанам, которые работали в ночное время, — около 40–50%.

Совладелец Hurma Management Group (барное объединение «Профсоюз», бар «Тебурасика» и алкобуфет «Шашлычная») Дмитрий Левицкий называет цифры Мосстата «сомнительно низкими». Он напоминает, что на рынке общепита работают разные категории заведений. У фастфуда, которого не коснулись ограничения, потери были не такими большими, но рестораны, ориентированные на банкеты и туристов, «значительно просели в выручке, а ночные заведения — не менее чем в четыре раза», указывает Левицкий.

Официальная статистика относит к заведениям общепита не только рестораны и кафе, но и фастфуд, и столовые на предприятиях, на которые приходится большая часть оборота рынка и которые могли повлиять на общую картину, согласен Бухаров. Управление по Москве и Московской области, как уточнил представитель Росстата, собирает данные по следующим категориям заведений: рестораны, кафе, бары, предприятия общепита (фастфуд), буфеты, кафетерии, закусочные, столовые (в том числе на предприятиях и в учебных заведениях), а также магазинов кулинарии и отделов кулинарии в магазинах.

В столичном департаменте торговли и услуг Москвы сообщили, что не обладают данными, какую долю заведений общепита в Москве затронул запрет на работу после 23:00.

На долю кафе и ресторанов, которые работают ночью, может приходиться около 10% от оборота рынка общепита Москвы, оценивает владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. По его мнению, снижение оборота ресторанов и кафе в декабре составило из-за запрета работать ночью и отсутствия новогодних мероприятий не меньше 25% к уровню прошлого года.

Сегмент фастфуда в декабре тоже почувствовал снижение, уверяет основатель «Теремка» Михаил Гончаров. По его словам, у крупных сетей падение продаж в некоторых точках доходило до 45%. Источник в одной из крупных компаний говорит, что фастфуд упал меньше других сегментов, но цифру не называет. Представитель российского офиса McDonald's от комментариев отказался.

Некоторые заведения нарушали запрет на ночную работу. Например, в конце декабря московский Роспотребнадзор отчитывался об опечатанном баре «Квартира» в Пресненском районе — бар работал после 23:00, а его посетители не соблюдали социальную дистанцию и были без масок. Большинство заведений общепита соблюдали запрет, а те, кто работал подпольно, не могли оказать существенного влияния на статистику, уверен Игорь Бухаров. Говорить, что такая позитивная статистика обусловлена нарушением запрета на работу в ночное время, некорректно, соглашаются в аналитическом центре правительства Москвы.