Основатель «Суточно.ру» заявил о планах провести IPO

Уход из России международных сервисов бронирования жилья для туристов дал толчок отечественным игрокам в борьбе за долю растущего рынка путешествий. О планах IPO и развитии «русского Airbnb» рассказал его основатель Юрий Кузнецов

Фото: sutochnoru / Telegram

Один из крупнейших онлайн-сервисов по бронированию жилья для туристических и деловых поездок «Суточно.ру» рассматривает в 2025 году проведение IPO (Initial Public Offering, первичное размещение акций). Об этом РБК рассказал основатель и гендиректор сервиса Юрий Кузнецов.

«Это логичный шаг для любой быстроразвивающейся технологичной компании. «Суточно.ру» полностью готова к выходу на биржу с точки зрения выстроенных внутренних процессов, операционного и корпоративного управления. Но мы внимательно смотрим на рынок — должны сложиться благоприятные условия на фондовом рынке», — сказал Кузнецов.

В рамках общей стратегии развития в марте 2024 года сервис привлек финансового инвестора — несколько пре-IPO фондов под управлением компании «ВИМ Инвестиции». По данным ЕГРЮЛ на 29 марта 2024-го, два ЗПИФа (закрытых паевых инвестиционных фонда) получили вместе около 16% долей в основном юрлице сервиса (на тот момент ООО «Суточно»). Остальные доли — около 84% — остались у Кузнецова, выступавшего до сделки единственным владельцем компании. На данный момент акционеры уже АО «Суточно» скрыты. Комментировать изменения их состава Кузнецов не стал. Информацию о том, что в 2022 году покупкой сервиса интересовался VK, он назвал «абсолютным фейком».

Вхождение в капитал АО «Суточно» фонда под управлением «ВИМ Инвестиции» стороны тогда тоже не комментировали. Участники рынка объясняли Forbes, что привлечение инвестиций от пре-IPO фонда может быть стратегическим шагом для масштабирования бизнеса и подготовки к выходу на публичный рынок. Гендиректор «ВИМ Инвестиции» Оксана Чернышенко рассказывала, что нацелившиеся на IPO компании часто заинтересованы в промежуточной сделке. Это нужно, чтобы получить инвестиции, частично снять неопределенность по оценке компании перед размещением, а также привлечь институционального инвестора, который поможет улучшить работу компании для максимизации оценки на IPO и подготовить ее к выходу на биржу.

IPO — лишь один из вариантов развития событий, подчеркивает Кузнецов. «Цель многих IPO — это привлечение денег для развития. Я считаю, что публичность может дать дополнительный импульс бизнесу. Мы стали крупной компанией, одним из лидеров отрасли, хотим внедрять лучшие практики управления, принятия стратегических решений. Кроме того, ликвидные акции — это и возможность мотивации ключевых сотрудников, усиления бренда, репутации компании. На нашем рынке это важно», — объясняет основатель «Суточно.ру». По его словам, «ВИМ Инвестиции» были привлечены в компанию в качестве финансового инвестора, который участвует «в формировании лучших практик корпоративного управления через участие в совете директоров». Сумму сделки Кузнецов не раскрыл.

В октябре прошлого года управляющий венчурными фондами Sk Capital Александр Чайкин говорил, что за долю около 16% «Суточно.ру» пре-IPO фонд заплатил 1 млрд руб., а весь сервис оценивал в 6–7 млрд руб. По оценкам гендиректора агентства «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, сервис может стоить не менее 4 млрд руб. Сам Кузнецов уточнил РБК, что не может «комментировать оценку в рамках частной сделки». Но он отметил, что бизнес «Суточно.ру» последние несколько лет практически удваивался в показателях оборота, а компания, работающая на растущем рынке внутреннего туризма, растет быстрее него. Таким образом, экспертные оценки бизнеса, которые ранее озвучивались в СМИ относительно сделки по привлечению финансового инвестора, уже «потеряли актуальность и релевантность», настаивает Кузнецов.

Чем известен «Суточно.ру»

Юрий Кузнецов основал «Суточно.ру» в 2011 году в Ульяновске. В запуск сервиса он вложил $150 тыс. своих личных средств. Сервис представлен во всех регионах страны, а также в 16 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Согласно оценкам Центра стратегических разработок (ЦСР), «Суточно.ру» — один из крупнейших игроков на рынке краткосрочной аренды жилья в России. Среди онлайн-трэвел агентств, на которые приходится 45% этого рынка или 155 млрд. руб. в год, «Суточно.ру» занимает второе место. Его долю ЦСР оценивает в 25%, тогда как у лидера — "Авито" — 49%. Весь рынок краткосрочной аренды в 2024 году — с учетом как онлайн, так и офлайн каналов продажи — аналитики оценивали в 333 млрд руб., что на 35% больше, чем годом ранее.

До 2022 года на все российские онлайн-трэвел агентства приходилось лишь 30% этого рынка, а 70% занимали зарубежные сервисы (60% — Booking.com, 10% — Airbnb). В марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине международные агрегаторы, специализирующиеся на услугах по краткосрочному бронированию жилья, включая Booking.com и Airbnb, приостановили свой бизнес в России. Это дало толчок для развития отечественных агрегаторов.

Сейчас на «Суточно.ру» представлено более 320 тыс. средств размещения. Как уточнили в компании, с 2021 года база объектов увеличилась в четыре раза, а количество новых арендодателей выросло в пять раз — сейчас их более 130 тыс. партнеров. За 2024 год через сервис забронировали жилье более 10 млн гостей на общую сумму около 50 млрд руб. Для сравнения, в 2022 году это было 3,2 млн человек и 12,6 млрд руб.

Выручка АО «Суточно.ру», по данным СПАРК за 2023 год, составила 3,12 млрд руб., что в 1,8 раз больше, чем в предыдущем году (1,71 млрд руб.). Чистая прибыль компании выросла в пять раз — до 464,4 млн руб. в 2023 году, против 87,2 млн руб. в 2022 году.

«К нам хлынули все, кого убрали из Booking»

В первые дни после начала специальной военной операции на Украине было «абсолютно непонятно», что будет с российским туризмом, вспоминает Юрий Кузнецов. «Тот период был шоком для всех нас», — описывает он. Зарубежный туризм существенно сократился, многие рейсы были закрыты, поэтому туристы переключились на отдых внутри страны. «После ухода западных игроков — Booking и Airbnb — эта ниша оказалась свободна для множества российских сервисов бронирования. Все начали отвоевывать свою долю на рынке. Мы были одними из них. К нам хлынули все, кого в один день убрали из Airbnb и Booking», — рассказывает Кузнецов.

Резкий переток на российские агрегаторы владельцев жилья, которые сдают объекты посуточно, начался в марте 2022-го, вспоминает Кузнецов: «Помню, 6 марта нам было не до шуток. У нас пошел огромный поток клиентов. Наша служба поддержки была не в состоянии отвечать на телефонные звонки. К нам пришли владельцы жилья, которые хотели разместить объекты, а мы их просто физически не могли проверить, потому что их было огромное количество. Мы начали очень существенно наращивать свои серверные мощности и набирать людей». Сейчас команда сервиса — около 300 человек.

Передел рынка, по словам основателя «Суточно.ру», еще не закончился. «Мы лидируем в посуточной аренде квартир для туристических целей и деловых поездок. По сути, мы русский Airbnb — продвигаем именно идею туризма, чтобы люди больше путешествовали», — говорит Кузнецов.

Как появился «Суточно.ру»

«В студенческие годы, когда не было денег на отели, приходилось искать, у кого остановиться в другом городе, а путешествовать мы любили», — вспоминает Кузнецов. С 2003 года он начал работал на региональном портале недвижимости и в первый раз узнал об аренде квартир посуточно. «Это было гораздо дешевле, чем снять номер в отеле», — отмечает он.

В 2004 году Кузнецов приехал в Москву. Он занимался разработкой и продвижением сайтов в том числе по посуточной аренде квартир. Основной целью заказчиков тогда было попасть в топ-10 «Яндекса» по ключевым запросам. В 2006 году, когда клиентов в сегменте краткосрочной аренды жилья стало много, Кузнецов решил создать единый сайт по посуточной аренде квартир и зарегистрировал домен sutochno.ru. «До этого найти квартиру в интернете было сложно, не было единой базы», — говорит он. Правда, сам сервис запустился только в 2011 году — до этого предприниматель развивал классифайд — доску объявлений для любых для любых товаров и услуг. На средства с его продажи он и запустил «Суточно.ру».

Сначала «Суточно.ру» тоже работал по бизнес-модели классифайда: там были собраны предложения от частных лиц и компаний по посуточной аренде в крупных городах России, объясняет Кузнецов. «Объявления на нашем сайте о сдаче квартиры посуточно размещались бесплатно, тогда как конкуренты брали за это деньги. Это позволило нам быстро набрать базу арендодателей квартир. Примерно год ушел на то, чтобы занять высокие позиции в поисковых системах. Со второго году мы ввели платные услуги и в первый же месяц вышли на окупаемость», — рассказывает Кузнецов. Но в том, что гости напрямую договаривались с владельцами квартир, были определенные риски. Стали появляться мошенники, которые, взяв предоплату с гостей банковским переводом на личную карту, исчезали или предоставляли квартиры, не соответствующие описаниям в объявлениях.

«Поэтому осенью 2017 года мы просто закрыли все телефоны и сказали, что теперь все бронирование будет через нас. Это решение далось нам тяжело, потому что мы занимали тоже лидирующую позицию как классифайд именно в сфере посуточной аренды жилья», — вспоминает Кузнецов. С того момента «Суточно.ру» полностью перешел на транзакционную бизнес-модель, то есть стал брать плату не за размещение объявлений, а за факт онлайн-бронирования — она составляет 15-25% и включена в цену проживания. Из-за этого «Суточно.ру» потерял какую-то часть аудитории, но при этом стал предоставлять более качественный сервис, «где людей не кидают, а заявленная цена соответствует конечной». На его сайте сейчас нет услуги платного продвижения жилья: чем лучше сдается объект и чем выше его рейтинг, тем выше его позиции в поисковой выдаче, объяснил Кузнецов.

Основатель «Суточно.ру» Юрий Кузнецов — РБК: — В марте у вас появился инвестор в лице пре-IPO фонда под управлением компании «ВИМ Инвестиции». Вы смотрите в сторону снижения своей доли или привлечения других инвесторов? — Мы привлекли финансового инвестора, это было частью нашей стратегии развития. У нас не было цели привлечения средств. Нам важно было меняться, чтобы рынок нас воспринимал иначе. Мы были той компанией, про которую было мало что известно до 2022 года. «ВИМ Инвестиции» помогли структурировать нам очень многие вещи касающиеся корпоративного управления. Они обладают колоссальным опытом, присутствуют в совете директоров и дают полезные советы, как усилить стратегию компании и масштабировать бизнес. — Правда ли, что покупкой «Суточно.ру» в 2022 году интересовался VK? — Не было никаких переговоров. На тот момент они ни разу к нам не выходили. Нам поступало несколько предложений от профильных и непрофильных компаний, но VK в этом списке не было. Мы не были готовы продаваться, потому что нам было интересно развиваться самостоятельно. Для нас было важнее понять, кто как нас оценивает. Вот это нам было интересно. А все предложения, которые были, к сожалению, нашу самостоятельность очень сильно ущемляли. — Как изменился рынок с точки зрения качественных объектов? Готовы ли арендодатели улучшать качество сервиса? — Те арендодатели, которые пришли с Airbnb, были достаточно хорошо воспитаны этим сервисом. Но те, кто пришел с российских сайтов объявлений, часто не понимали, что делать. Есть стандарты гостеприимства — например, чтобы полотенца и постельное белье обязательно были, желательно белые и не в цветочек, чтобы в квартире было убрано. В крупных городах с этим проблем не было, но в небольших встречаются объекты, где не понимают, как правильно встречать гостей. Приходится обучать арендодателей. — Рынок будет развиваться за счет частников или строительства новых гостиниц? — На ближайшие три года мы делаем ставку на частников, потому что квартиры уже есть, они построены. Чтобы начать их сдавать достаточно скачать приложение. А гостиничный сегмент не может развиваться настолько быстро, потому что строительство гостиниц — это долгий и дорогостоящий процесс. — Сейчас растет поколение, которое привыкло путешествовать самостоятельно. Как это повлияет на рынок? — Благодаря технологическим прорывам путешествия стали гораздо проще и доступней. Поэтому путешествовать самостоятельно с каждым годом будут все больше. — Рассматривали бы вы для себя продажу «Суточно.ру»? Для меня «Суточно.ру» — это часть жизни. В ближайшее время у меня нет таких планов. Но я понемногу выстраиваю независимый менеджмент и учу своих коллег брать ответственность на себя, чтобы сосредоточиться на стратегическом развитии. — Что будет, если Booking возобновит работу в России? Заберет ли он свою долю рынка обратно? — Вряд ли это случится в ближайшее время. Когда компания вышла в Россию, был очень большой технологический разрыв между российскими сервисами и мировыми гигантами, такими как Booking и Airbnb. Поэтому было очень сложно с ними конкурировать на уровне брендов, технологий и сервиса. Но за три года технологический разрыв между международными и российскими сервисами существенно сократился. Поэтому, если даже они вернутся, у потребителей не будет серьезных оснований к ним перейти. Плюс за это время вырастет новое поколение, которое никогда не пользовалось этими зарубежными сервисами. Мы не боимся их возвращения. Но если такое случится, будем работать еще лучше.