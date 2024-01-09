Эксперты назвали крупнейших владельцев земли в США

Самым крупным владельцем земли в США является семья Эммерсон — владельцы лесозаготовительной компании Sierra Pacific Industries. На втором месте — владелец «Формулы 1» Мэлоун, на третьем — основатель CNN Тед Тернер

Основатель телеканала CNN Тед Тернер (Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

В тройку крупнейших владельцев земли в США вошли семья Эммерсон (владельцы производителя пиломатериалов Sierra Pacific Industries), медиамагнат и владелец «Формулы 1» Джон Мэлоун и основатель CNN Тед Тернер, следует из рейтинга Land Report 100.

Эммерсоны занимают первую строчку в рейтинге с 2021 года. Семья через Sierra Pacific Industries владеет 2,411 млн акров (около 1 млн га) земли в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. Занять первую позицию им помогло приобретение 175 тыс. акров в Орегоне у лесозаготовительной Seneca Timber Company.

У Мэлоуна — 2,2 млн акров (около 900 тыс. га). Он владеет корпорацией Liberty Media, в активы которой входит «Формула 1». Как отмечается в рейтинге, у магната есть Фонд сохранения земель, который сотрудничает с организацией The Nature Conservancy и Университетом штата Колорадо в изучении влияния выпаса скота на почвы.

Тед Тернер владеет 2 млн акров (около 810 тыс. га). «Два десятка объектов недвижимости Тернера по размеру эквивалентны Йеллоустонскому национальному парку», — отмечают эксперты. На этих территориях ведется работа по сохранению различных видов животных.

В рейтинге миллиардеров Forbes семья Эммерсонов находится на 541 строке ($5,3 млрд), Мэлоун — на 201-й ($10 млрд), Тернер — на 1238-й ($2,5 млрд).

В числе владельцев земельных участков площадью более чем 1 млн акров (чуть более 400 тыс. га) — еще шесть собственников. Это магнат в сфере недвижимости и спорта Стэнли Кронке (1,7 млн акров); семьи Рид, владеющей лесопромышленной компанией Simpson Investment (1,661 млн акров); Ирвинг, корпорация которых имеет бизнес в сфере лесозаготовки, судостроения, розничной торговли и т. д. (1,268 плн акров), Бак — основатели Subway (1,236 млн акров); Синглтон, которые владеют ранчо по разведению крупного рогатого скота и лошадей (1,1 млн акров) и Брэд Келли — основатель табачной компании Commonwealth Brands (1 млн акров).