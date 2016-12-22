Один из крупнейших операторов наружки не заплатил Москве за щиты

Компания ТРК, один из ведущих операторов рынка наружной рекламы в Москве, не перечислила городу очередной платеж. Ранее связанная с акционером ТРК Александром Геллером «Трейд Компани» потеряла контракт на рекламу в метро

Фото: Максим Ковшов / Фотобанк Лори

Компания ТРК, пятый по выручке оператор наружной рекламы в России и второй по количеству владелец рекламных конструкций в Москве, не внесла в городской бюджет платеж за очередной год работы на столичном рынке. Согласно договорам с городскими властями компания должна была перечислить в декабре 2017 года 1,4 млрд руб. Как следует из ответа московского департамента СМИ и рекламы, который поступил в РБК во вторник, 9 января, но датирован 29 декабря 2017 года, ведомство «не располагает информацией об оплате». Как сообщил РБК пресс-секретарь департамента Константин Горохов, платеж должен был поступить до 29 декабря включительно. Платежа от ТРК нет, подтверждает источник РБК на рекламном рынке, ссылаясь на информацию от чиновников департамента.

ТРК стала одним из семи победителей рекламных аукционов, которые столичный департамент СМИ и рекламы проводил в 2013–2014 годах. На них были разыграны 8,8 тыс. мест под рекламные конструкции. Победители обязаны перечислить в бюджет Москвы в течение десяти лет почти 97,4 млрд руб. ТРК, заключив с властями восемь договоров, получила почти 1,4 тыс. мест под рекламные щиты и конструкции небольшого формата, за которые обязалась заплатить более 22,5 млрд руб. По числу мест ТРК в Москве уступала только крупнейшему в России оператору — компании Russ Outdoor, которая получила на столичных аукционах более 2,1 тыс. мест за 27,2 млрд руб.

При этом на конец 2017 года у ТРК осталось право на установку только 1 тыс. конструкций, за которые в течение десяти лет она должна была заплатить в бюджет 15,7 млрд руб. Сокращение числа конструкций было обусловлено тем, что компания задерживала оплату. Так, в декабре 2016 года ТРК вовремя не перечислила средства Москве за щиты, и все договоры с ней были расторгнуты. Спустя два месяца, в феврале 2017-го, когда компания заплатила часть суммы, власти восстановили пять из восьми контрактов.

Оперативно связаться с руководством ТРК не удалось. Телефоны компании во вторник, 9 января, не отвечали, сайт компании не работал. Не функционировал также и сайт всего холдинга «Гема», основной акционер которого Александр Геллер также является владельцем рекламного оператора. При этом, как утверждает источник РБК в одной из столичных рекламных групп, ТРК продолжает принимать заявки на размещение рекламы на этот год.

Автомобильно-рекламный бизнес ТРК, по данным исследовательской компании «Эспар-Аналитик» на ноябрь 2017 года, располагала в Москве более 1,2 тыс. рекламных поверхностей (одна конструкция может иметь более одной поверхности) общей площадью 29,1 тыс. кв. м. Возможную выручку ТРК за январь—ноябрь 2017 года «Эспар-Аналитик» оценивает в 1 млрд руб. с НДС. По этому показателю компания занимает пятое место среди всех операторов наружной рекламы страны. На первом месте — Russ Outdoor с выручкой 6,8 млрд руб. (в 50 городах России), на втором — Gallery (4,3 млрд руб.), на третьем — «Вера-Олимп» (1,7 млрд руб.), на четвертом — «Лайса» (1,5 млрд руб.). Владельцем 79% ООО «ТРК», по данным ЕГРЮЛ на август 2017 года, является основатель автохолдинга «Гема» Александр Геллер. В 2007 году Forbes называл Александра Геллера одним из кандидатов в «золотую сотню» самых богатых бизнесменов страны. По итогам 2006 года издание оценивало выручку «Гемы» в $520 млн (около 14,4 млрд руб. по среднему курсу за тот год). С 2004 года автохолдинг постоянно входил в рейтинг крупнейших непубличных компаний страны. Последний раз Forbes оценивал выручку «Гемы» в 2013 году — в 2012-м она составила 25 млрд руб. ($804 млн), что позволило ей занять 188-е место в рейтинге крупнейших частных компаний. 15% ТРК принадлежит управляющей компании «Инверсия», созданной в 2014 году Сергеем Гилевым и инвестировавшей, в частности, в Тимано-Печерскую газовую компанию и целлюлозно-бумажный комбинат «Кама». Оставшиеся 6% ООО «ТРК» принадлежит самой компании. Доли учредителей ТРК находятся в залоге до декабря 2026 года у ее кредитора — банка «ФК Открытие», свидетельствует ЕГРЮЛ. Представитель проходящего санацию «ФК Открытие» отказался комментировать вопросы, связанные с конкретными клиентами.

Не первая проблема

Последние семь лет холдинг «Гема» являлся ключевым игроком на столичном рекламном рынке. В 2011 году связанная с ним компания «Авто Селл» выиграла аукцион на право размещать рекламу в московском метро, но контракт был расторгнут досрочно, в июле 2015-го, поскольку подрядчик задолжал бюджету 1,1 млрд руб. Осенью 2016 года новым рекламным подрядчиком подземки стала «Трейд Компани», также действовавшая в интересах «Гемы».

Контракт с «Трейд Компани» был заключен на десять лет, новый подрядчик по итогам аукциона обязался перечислить метрополитену почти 22,7 млрд руб. Но в декабре 2017-го контракт с ним был также досрочно расторгнут, поскольку «Трейд Компани» вовремя не предоставила очередную банковскую гарантию на 6,8 млрд руб. (30% всей стоимости договора). «Трейд Компани», как и ТРК, находится в залоге у банка «ФК Открытие», который с осени 2017 года проходит процедуру санации.

В конце декабря стало известно о том, что прокуратура Московского метрополитена провела проверку «Трейд Компани» и направила в полицию материалы «для принятия решения о возбуждении уголовного дела». 27 декабря 2017 года по подозрению в мошеннических действиях УВД на Московском метрополитене задержало гендиректора «Трейд Компани» Риму Согомонян.