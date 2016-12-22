Самым загруженным в мире авиамаршрутом оказался перелет в Южной Корее

Чаще всего в прошлом году самолеты направлялись из Сеула на небольшой курортный остров Чеджудо в Корейском проливе, больше 170 рейсов в день

Фото: Lee Jin-man / AP

По маршруту Сеул — Чеджудо совершено более 64,991 тыс. полетов за 2017 год, сообщает в своем докладе британская исследовательская организация OAG Aviation Worldwide Ltd, составившая списки самых популярных международных и внутренних рейсов. Первым на доклад обратил внимание Bloomberg.

Полет по этому направлению занимает более часа, пассажиров перевозят три компании — Jeju Airlines, Korean Air и Asiana Airlines. Учитывая общее число полетов, в день на остров и обратно летают 178 самолетов.

На втором месте оказался австралийский маршрут из Мельбурна в Сидней — 54,5 тыс. полетов в прошлом году, 149 рейсов в день. Третий по популярности маршрут в Индии, из Мумбаи в Дели, — 47,462 тыс. полетов в прошлом году.

Европейские города в топ-20 внутренних маршрутов не представлены, крупнейший маршрут в США — Лос-Анджелес — Сан-Франциско (34,9 тыс. рейсов), притом что маршрут Рио-де-Жанейро — Сан-Паоло (39,325 тыс. рейсов) — самый популярный как для Северной, так и для Южной Америки.

В мире главный по загруженности маршрут — перелеты между городами Гонконг (Китай) и Тайбэй (Тайвань), 29,494 тыс. рейсов за прошлый год. Наиболее загруженный европейский маршрут занял девятое место в мировом топ-20, это перелет из Дублина в лондонский Хитроу, по этому маршруту было совершено 14,556 тыс. полетов. В Северной Америке чаще всего самолеты летают из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия в Чикаго (17,116).

Мировой рекордсмен среди аэропортов по количеству​ рейсов за 24 часа — Международный аэропорт Мумбаи, где за сутки 24 ноября выполнили посадку и взлет 969 самолетов.