Суд объяснил решение обратить в доход государства Туапсинский порт

Туапсинский порт, имеющий стратегическое значение для безопасности России, в 1996 году незаконно вышел из госсобственности на основании «кабального кредитного договора», решил суд. По иску прокуратуры объект вернули государству
Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП) в связи с тем, что он, будучи стратегическим предприятием, незаконно выбыл из государственной собственности и оказался под иностранным контролем, следует из резолютивной части решения.

Решение о взыскании в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «ТМКП» суд принял 24 ноября. Ответчиками по иску выступили арестованный на тот момент бизнесмен Шахлар Новрузов и «Вониксель Лимитед», зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Компания является 100% учредителем ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», сам порт был указан в числе третьих лиц.

Суд установил, что в 1996 году имущественный комплекс порта был передан в собственность Южно-Черноморского коммерческого банка по мировому соглашению под предлогом невозврата долга. При этом кредитный договор, заключенный в 1994 году бывшим руководителем рыбколхоза «Родина», суд признал кабальным и фиктивным.

В решении суда подчеркивается, что объект, включающий 3 га земли, глубоководный причал и логистические комплексы, имеет стратегическое значение для безопасности государства. При этом с 2014 года управление ТМКП осуществлялось иностранными инвесторами: в декабре на основании договора подписки на акции Новрузов приобрел 90 обыкновенных акций «Вониксель Лимитед», передав ей в счет оплаты 100% долей в уставном капитале ООО «ТМКП». В результате этой сделки зарегистрированная в иностранной юрисдикции компания получила право распоряжаться 100% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «ТМКП».

Согласно материалам суда, управляющей компанией «Вониксель Лимитед» является «Мелверс Лимитед» (Кипр), а единственным акционером — «Алексория Лимитед БВО» (Британские Виргинские острова). В свою очередь акционерами «Алексория Лимитед БВО» значатся: «Дэйнскрофт Лимитед» (Кипр), «Рондалта Фаундэйшн» (Панама), «Олавария Фаундэйшн» (Панама) и «Тондела Фаундэйшн» (Панама).

Генпрокуратура подала иск к владельцам порта Туапсе
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Согласно решению суда, косвенный контроль над обществами, «имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» был установлен в нарушение российского законодательства. А именно без предварительного согласования правительственной комиссией как это предусмотрено федеральным законом (№ 57-ФЗ). Кроме того, указывает суд, нарушение порядка предварительного согласования с уполномоченным органом свидетельствует об «антисоциальной направленности» сделки.

Суд также отметил, что незаконное приобретение долей стратегических предприятий группой лиц с участием иностранного инвестора «противоречит основам правопорядка страны и угрожает ее безопасности». При разрешении настоящего спора суд исходил из того, что восстановление контроля над объектом было возможно только посредством передачи долей в собственность государства, а также путем взыскания в доход России объектов недвижимости.

По иску Генпрокуратуры к Новрузову и ряду других ответчиков в казну был обращен не только ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», но и три других стратегических предприятия — ООО «Предприятие ТМКП», ООО «Дар Фрут» и ООО «Темрюкский морской перегрузочный терминал». Эти компании специализировались на перевалке плодоовощной продукции в Туапсе и Темрюке. Вынесенное по заявлению прокурора решение суд обратил к немедленному исполнению.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Милена Костерева Милена Костерева
Генпрокуратура суд Краснодарский край морской порт
