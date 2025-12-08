Суд объяснил решение обратить в доход государства Туапсинский порт
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП) в связи с тем, что он, будучи стратегическим предприятием, незаконно выбыл из государственной собственности и оказался под иностранным контролем, следует из резолютивной части решения.
Решение о взыскании в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «ТМКП» суд принял 24 ноября. Ответчиками по иску выступили арестованный на тот момент бизнесмен Шахлар Новрузов и «Вониксель Лимитед», зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Компания является 100% учредителем ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», сам порт был указан в числе третьих лиц.
Суд установил, что в 1996 году имущественный комплекс порта был передан в собственность Южно-Черноморского коммерческого банка по мировому соглашению под предлогом невозврата долга. При этом кредитный договор, заключенный в 1994 году бывшим руководителем рыбколхоза «Родина», суд признал кабальным и фиктивным.
В решении суда подчеркивается, что объект, включающий 3 га земли, глубоководный причал и логистические комплексы, имеет стратегическое значение для безопасности государства. При этом с 2014 года управление ТМКП осуществлялось иностранными инвесторами: в декабре на основании договора подписки на акции Новрузов приобрел 90 обыкновенных акций «Вониксель Лимитед», передав ей в счет оплаты 100% долей в уставном капитале ООО «ТМКП». В результате этой сделки зарегистрированная в иностранной юрисдикции компания получила право распоряжаться 100% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «ТМКП».
Согласно материалам суда, управляющей компанией «Вониксель Лимитед» является «Мелверс Лимитед» (Кипр), а единственным акционером — «Алексория Лимитед БВО» (Британские Виргинские острова). В свою очередь акционерами «Алексория Лимитед БВО» значатся: «Дэйнскрофт Лимитед» (Кипр), «Рондалта Фаундэйшн» (Панама), «Олавария Фаундэйшн» (Панама) и «Тондела Фаундэйшн» (Панама).
Согласно решению суда, косвенный контроль над обществами, «имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» был установлен в нарушение российского законодательства. А именно без предварительного согласования правительственной комиссией как это предусмотрено федеральным законом (№ 57-ФЗ). Кроме того, указывает суд, нарушение порядка предварительного согласования с уполномоченным органом свидетельствует об «антисоциальной направленности» сделки.
Суд также отметил, что незаконное приобретение долей стратегических предприятий группой лиц с участием иностранного инвестора «противоречит основам правопорядка страны и угрожает ее безопасности». При разрешении настоящего спора суд исходил из того, что восстановление контроля над объектом было возможно только посредством передачи долей в собственность государства, а также путем взыскания в доход России объектов недвижимости.
По иску Генпрокуратуры к Новрузову и ряду других ответчиков в казну был обращен не только ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», но и три других стратегических предприятия — ООО «Предприятие ТМКП», ООО «Дар Фрут» и ООО «Темрюкский морской перегрузочный терминал». Эти компании специализировались на перевалке плодоовощной продукции в Туапсе и Темрюке. Вынесенное по заявлению прокурора решение суд обратил к немедленному исполнению.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили