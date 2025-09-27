 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Генпрокуратура подала иск к владельцам порта Туапсе

Генеральная прокуратура подала иск к владельцу и бывшим бенефициарам коммерческого порта Туапсе, среди которых сын бывшего министра, арестованный владелец «Старого Баку» и офшор из Британских Виргинских островов

Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск заместителя генерального прокурора к арестованному в начале сентября бизнесмену Шахлару Новрузову и компании Вониксель Лимитед, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. 

Компания является 100% учредителем ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), порт в числе третьих лиц в иске. Генеральным директором ТМКП является Александр Вовк, который также возглавляет «Темрюкский морской перегрузочный терминал», чьими совладельцами, согласно базе «Спарк», являются Гюндуз Новрузов и ООО «Дар Фрут», владелец которого Шахлар Новрузов.

Третьим ответчиком по делу выступает бизнесмен и бывший топ-менеджер корпорации «Инжтрансстрой» Олег Басин — заслуженный строитель России, получивший звание после строительства объектов к Олимпиаде 2014 в Сочи.

По данным «Спарк», Басин и Новрузов ранее были владельцами ООО «Туапсинский морской коммерческий порт». Ранее совладельцем порта был и отец Басина бывший начальник ГлавБАМСтроя и замминистра транспортного строительства СССР, экс-министр транспорта России и владелец «Инжтрансстроя» Ефим Басин.

Владелец ресторана «Старый Баку» в Краснодаре и экс-гендиректор ООО «Кубаньпродукт» Шахлар Новрузов был арестован в начале сентября по делу об особо крупном мошенничестве. Следствие полагает, что фигуранты дела, в числе которых Новрузов, пытались с помощью фальшивых документов завладеть недвижимым имуществом и присвоить активы на сумму более, чем 919 миллионов рублей.

В администрации «Туапсинского морского коммерческого порта» отказались от комментариев.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Надежда Сарсания
Иск Генпрокуратура Кубань Краснодарский край Туапсе порт
Материалы по теме
Главу Совета судей лишили полномочий судьи после иска Генпрокуратуры
Общество
Ректора Запесоцкого отстранили от должности по иску Генпрокуратуры
Общество
Суд передал государству три компании по делу братьев Магомедовых
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Генпрокуратура подала иск к владельцам порта Туапсе Общество, 00:33
США рассекретят документы об исчезновении одной из первых женщин-пилотов Общество, 00:30
Захарова увидела риск Третьей мировой, если Украина готовит провокации Политика, 00:21
В РПЛ путаница с судейством: почему игру рукой трактуют по-разному Спорт, 00:09
Снимки из космоса показали активную работу над секретным объектом в Иране Политика, 26 сен, 23:40
Совбез ООН отверг идею России и Китая о продлении иранской сделки Политика, 26 сен, 23:30
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле» Политика, 26 сен, 23:25
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минск не увидел «бездумной гонки вооружений» в размещении «Орешника» Политика, 26 сен, 23:15
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации Политика, 26 сен, 23:03
В ЦБ рассказали о планируемом наказании для «раздолжнителей» Финансы, 26 сен, 22:52
В Польше объявили о конце «туризма за пособиями» с Украины Политика, 26 сен, 22:37
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25% Общество, 26 сен, 22:21
WP раскрыла, зачем Пентагон созвал сотни генералов со всего мира Политика, 26 сен, 22:04
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России Политика, 26 сен, 21:57