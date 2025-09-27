Генпрокуратура подала иск к владельцам порта Туапсе
Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск заместителя генерального прокурора к арестованному в начале сентября бизнесмену Шахлару Новрузову и компании Вониксель Лимитед, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Компания является 100% учредителем ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), порт в числе третьих лиц в иске. Генеральным директором ТМКП является Александр Вовк, который также возглавляет «Темрюкский морской перегрузочный терминал», чьими совладельцами, согласно базе «Спарк», являются Гюндуз Новрузов и ООО «Дар Фрут», владелец которого Шахлар Новрузов.
Третьим ответчиком по делу выступает бизнесмен и бывший топ-менеджер корпорации «Инжтрансстрой» Олег Басин — заслуженный строитель России, получивший звание после строительства объектов к Олимпиаде 2014 в Сочи.
По данным «Спарк», Басин и Новрузов ранее были владельцами ООО «Туапсинский морской коммерческий порт». Ранее совладельцем порта был и отец Басина бывший начальник ГлавБАМСтроя и замминистра транспортного строительства СССР, экс-министр транспорта России и владелец «Инжтрансстроя» Ефим Басин.
Владелец ресторана «Старый Баку» в Краснодаре и экс-гендиректор ООО «Кубаньпродукт» Шахлар Новрузов был арестован в начале сентября по делу об особо крупном мошенничестве. Следствие полагает, что фигуранты дела, в числе которых Новрузов, пытались с помощью фальшивых документов завладеть недвижимым имуществом и присвоить активы на сумму более, чем 919 миллионов рублей.
В администрации «Туапсинского морского коммерческого порта» отказались от комментариев.
