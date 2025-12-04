Wildberries и Ozon рассказали о закупках индийских товаров

Маркетплейсы отмечают высокий спрос на товары индийского производства и предпринимают системные шаги по расширению товарооборота с Индией, включая организацию специальных витрин и изучение схем двустороннего экспорта

Фото: Андрей Любимов / РБК

Пользователи, приобретающие товары на маркетплейсах Wildberries и Ozon, демонстрируют высокий спрос на продукцию из Индии. Об этом РБК сообщили представители обеих компаний.

Главный исполнительный директор RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) Роберт Мирзоян отметил перспективность индийского рынка для компании.

«Российские продавцы активно закупают товары индийского производства и выставляют его на нашей платформе. Для продвижения этого товара мы запустили витрину «Сделано в Индии». Ожидаем, что общий объем продаж через нашу платформу индийского товара в этом году составит $135 млн», — сказал он.

По словам Мирзояна, в настоящее время компания изучает возможные подходы как для экспорта продукции российских производителей на индийских комплектующих на рынок Индии (включая b2b-модели), так и для импорта товаров из стран своего присутствия в Индию.

Главный исполнительный директор компании отметил, что руководство осознает сложность реализации экспорта и понимает проблему стоимости логистики. «Однако верим, что при поддержке государства и с использованием гибких цифровых механизмов можно выйти на новый уровень взаимовыгодной торговли между нашими странами», — выразил надежду Мирзоян.

Он также рассказал об общении с индийскими и российскими компаниями, готовыми поддержать выход индийских товаров в страны присутствия. Wildberries открыт к предложениям от индийского бизнеса, а платформа маркетплейса готова обеспечить рынок сбыта востребованной индийской продукции в России и странах своего присутствия, уточнил Мирзоян.

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким также рассказал о высоком спросе покупателей на индийские товары. На маркетплейсе, по данным Кима, представлено более 400 млн товаров из южноазиатской страны.

«При этом товары, закупленные нашими продавцами для продаж и произведенные на территории Индии, составляют более 1 млн товарных позиций, и рост год к году составил 46%. То есть спрос на индийские товары среди наших потребителей достаточно высокий», — поделился вице-президент.

Ким также рассказал, что компания приглашает индийские фирмы к дополнительному сотрудничеству, поскольку видит высокий потенциал. «Готовы стать той самой цифровой платформой, которая обеспечит ускоренное развитие нашего товарного оборота», — подчеркнул он.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников пригласил индийских производителей продуктов питания, товаров для дома, электроники, одежды и обуви выходить на российские маркетплейсы. По его словам, это откроет прямой доступ к миллионам потребителей в России и не только.

Он напомнил, что за последние четыре года продажи в России через интернет выросли в четыре раза, а их доля в рознице увеличилась до 15%.

По данным индийского Министерства торговли и промышленности на март 2025 года, общий объем экспорта из Индии в Россию в 2023–2024 финансовом году (финансовый год в Индии начинается 1 апреля) вырос почти в 1,4 раза и составил $4,26 млрд. Отраслевыми лидерами индийского экспорта в Россию стали химическая продукция, медикаменты, а также машины и оборудование.