 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Wildberries и Ozon рассказали о закупках индийских товаров

Маркетплейсы отмечают высокий спрос на товары индийского производства и предпринимают системные шаги по расширению товарооборота с Индией, включая организацию специальных витрин и изучение схем двустороннего экспорта
Ozon OZON ₽3 977 +3,68% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пользователи, приобретающие товары на маркетплейсах Wildberries и Ozon, демонстрируют высокий спрос на продукцию из Индии. Об этом РБК сообщили представители обеих компаний.

Главный исполнительный директор RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) Роберт Мирзоян отметил перспективность индийского рынка для компании.

«Российские продавцы активно закупают товары индийского производства и выставляют его на нашей платформе. Для продвижения этого товара мы запустили витрину «Сделано в Индии». Ожидаем, что общий объем продаж через нашу платформу индийского товара в этом году составит $135 млн», — сказал он.

По словам Мирзояна, в настоящее время компания изучает возможные подходы как для экспорта продукции российских производителей на индийских комплектующих на рынок Индии (включая b2b-модели), так и для импорта товаров из стран своего присутствия в Индию.

Главный исполнительный директор компании отметил, что руководство осознает сложность реализации экспорта и понимает проблему стоимости логистики. «Однако верим, что при поддержке государства и с использованием гибких цифровых механизмов можно выйти на новый уровень взаимовыгодной торговли между нашими странами», — выразил надежду Мирзоян.

Он также рассказал об общении с индийскими и российскими компаниями, готовыми поддержать выход индийских товаров в страны присутствия. Wildberries открыт к предложениям от индийского бизнеса, а платформа маркетплейса готова обеспечить рынок сбыта востребованной индийской продукции в России и странах своего присутствия, уточнил Мирзоян.

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким также рассказал о высоком спросе покупателей на индийские товары. На маркетплейсе, по данным Кима, представлено более 400 млн товаров из южноазиатской страны.

«При этом товары, закупленные нашими продавцами для продаж и произведенные на территории Индии, составляют более 1 млн товарных позиций, и рост год к году составил 46%. То есть спрос на индийские товары среди наших потребителей достаточно высокий», — поделился вице-президент.

Ким также рассказал, что компания приглашает индийские фирмы к дополнительному сотрудничеству, поскольку видит высокий потенциал. «Готовы стать той самой цифровой платформой, которая обеспечит ускоренное развитие нашего товарного оборота», — подчеркнул он.

Сбербанк рассказал, как помогает привлекать трудовых мигрантов из Индии
Политика
Александр Ведяхин

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников пригласил индийских производителей продуктов питания, товаров для дома, электроники, одежды и обуви выходить на российские маркетплейсы. По его словам, это откроет прямой доступ к миллионам потребителей в России и не только.

Он напомнил, что за последние четыре года продажи в России через интернет выросли в четыре раза, а их доля в рознице увеличилась до 15%.

По данным индийского Министерства торговли и промышленности на март 2025 года, общий объем экспорта из Индии в Россию в 2023–2024 финансовом году (финансовый год в Индии начинается 1 апреля) вырос почти в 1,4 раза и составил $4,26 млрд. Отраслевыми лидерами индийского экспорта в Россию стали химическая продукция, медикаменты, а также машины и оборудование.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Wildberries Ozon маркетплейс Индия спрос товары
Материалы по теме
В Wildberries ответили на предложение ЦБ по ценам на маркетплейсах
Экономика
Ozon назвал непродуманной идею банков об отмене скидок на маркетплейсах
Экономика
Решетников предложил производителям из Индии выйти на маркетплейсы России
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 14:50 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 14:50
Тренера «Балтики» дисквалифицировали за неприличный жест «Спартаку» Спорт, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
«Черкизово» ответило на сообщение о туберкулезе на комбинате в Москве Общество, 15:14
NYT подала в суд на Пентагон из-за новых ограничений для журналистов Политика, 15:07
В кабмине утвердили план мероприятий для структурных изменений экономики Политика, 15:06
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Чемпион КХЛ прервал серию из трех поражений Спорт, 14:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
В МИДе пообещали «самую жесткую реакцию» на изъятие российских активов Политика, 14:54
Wildberries и Ozon рассказали о закупках индийских товаров Бизнес, 14:52
Европейские лоукостеры приготовились к возвращению на Украину Политика, 14:50
Олимпийской чемпионке попали лыжной палкой по лицу во время гонки Спорт, 14:45
Верховный суд оставил без изменений приговор Никите Журавелю Политика, 14:43
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39