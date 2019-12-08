Джефф Безос заявил о желании активнее работать с Пентагоном

Amazon в этом году проиграла крупный контракт оборонного ведомства компании Microsoft. Ранее технологические компании, конкурирующие за контракт с оборонным ведомством, столкнулись с проблемами

Джефф Безос (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что поддерживает Министерство обороны США в то время как некоторые другие технологические компании отказываются работать с ведомством. Об этом Безос заявил на форуме безопасности в Калифорнии, сообщает Reuters.

«Мы собираемся поддерживать Минобороны», — сказал он. «Я считаю, что если крупные технологии отвернутся от Министерства обороны, у этого ведомства будут большие проблемы», — сказал Безос.

Ранее технологические компании, конкурирующие за контракт с оборонным ведомством, столкнулись с проблемами. Программа защиты для Пентагона под названием Project Maven вызвала протесты в Google, которая боролась за этот контракт. Некоторые сотрудники выступали против использования технологий Google в военных целях. В итоге Google отказался от участия в конкурсе. Аналогичные протесты среди сотрудников были и в Amazon.

Безос заявил, что он поддерживал сотрудников, страстно придерживающихся подобных взглядов, но указал, что все зависит от руководства компаний, которые должны дать рекомендации о том, какие проекты следует реализовывать, а какие нет.

В октябре стало известно, что Amazon проиграл контракт Пентагона на $10 млрд проиграла компании Microsoft. В итоге компания Безоса подала судебный иск, пытаясь опротестовать таким образом решение передать контракт Microsoft.

