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«Спортлото» подало иск к телеканалу «Дождь» из-за товарного знака

«Спортлото» подало иск к «Дождю» из-за товарного знака «Здесь и сейчас»
Иск к телеканалу «Дождь» является необходимой процедурой для регистрации товарного знака «Моментальные лотереи. Здесь и сейчас», в чем ранее отказал Роспатент, объяснили в «Столото»
Фото: Денис Каминев / «Дождь‎»
Фото: Денис Каминев / «Дождь‎»

Оператор государственных лотерей «Спортлото» 3 ноября подал иск в суд по интеллектуальным правам к телеканалу «Дождь» (признан иноагентом; юрлица телеканала в Латвии и Нидерландах признаны нежелательными организациями) о досрочном прекращении действия товарного знака «Здесь и сейчас», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Под этим названием телеканал выпускает новостную программу, а компания «Спортлото» намерена проводить моментальную лотерею. Ранее технологическая компания «Центр» (бренд «Столото» входит в группу в ту же группу, что и «Спортлото» и выступает распространителем билетов ряда лотерей, организованных Минспортом и Минфином) подала заявку на регистрацию товарного знака «Моментальные лотереи. Здесь и сейчас».

В пресс-службе «Столото» пояснили РБК, что иск к телеканалу «Дождь» является необходимой процедурой для регистрации товарного знака «Моментальные лотереи. Здесь и сейчас».  Однако Роспатент отказал в регистрации по классу 41 МКТУ (Международной классификации товаров и услуг) в связи с наличием товарного знака с более ранним приоритетом — данный товарный знак уже был зарегистрирован на имя ООО «Телеканал Дождь», уточнили в пресс-службе.

Согласно данным из базы Роспатента, «Дождь» зарегистрировал товарный знак «Здесь и сейчас» 9 июля 2014 года, а «Спортлото» — 4 апреля 2022 года.

Как уточняет «Коммерсантъ», товарный знак «Дождя» касается ряда товаров и услуг 38-го и 41-го классов Международной классификации товаров и услуг, в частности телевизионного вещания, в том числе и кабельного, развлекательных телепередач, а также радиовещания.

Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина в разговоре с изданием отметила, что правообладатели могут использовать товарные знаки, содержащие тождественный словесный элемент, для индивидуализации услуги при ее продвижении на рынке. Она допустила, что компания «Спортлото» хотела бы исключить вероятность такого параллельного использования знака «Здесь и сейчас» на лотерейном рынке.

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Замруководителя практики разрешения споров Patentus Максим Волков заявил «Коммерсанту», что судебное разбирательство может закончиться либо аннулированием товарного знака по неиспользованию, либо признанием факта его регистрации актом недобросовестной конкуренции со стороны телеканала.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Дождь телеканал товарный знак иски
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