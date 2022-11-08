«Лаборатория Касперского» отключит свой VPN в России

Платную версию Kaspersky Secure Connection можно будет купить до конца декабря, а бесплатная будет работать до 15 ноября. За пределами России пользователи по-прежнему смогут пользоваться русскоязычной версией приложения

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VPN-приложение Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» прекратит работу в России, сообщается на сайте компании. Там не назвали причин такого решения.

«Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимуму», — говорится в сообщении.

Платная версия программы будет продаваться до конца декабря. Активированные версии приложения продолжат работать до окончания срока действия лицензии или текущей подписки. Если VPN входит в комплексную программу (например, Kaspersky Total Security), то он также будет продолжать работу до истечения срока подписки.

Бесплатной версией можно будет пользоваться до 15 ноября.

Изменения затронут только Россию, подчеркнули в «Лаборатории Касперского». Русскоязычная версия VPN будет доступна на сайтах компании и в магазинах приложений за пределами страны, набор доступных функций не изменится.