Производители молока попросили правительство «решить проблемы» с навозом

По мнению членов Союзмолока, использование навоза, который относится к отходам, ограничено множеством лишних требований. Представитель Минприроды назвал выведение удобрения из-под законодательства об отходах «недопустимым»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский союз производителей молока (Союзмолоко, куда в том числе входят «Карат», Danone и PepsiCo) направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову письмо с предложением сократить административные требования к отрасли. Документ поступил правительство, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя аппарата кабмина.

Газета уточняет, что Союзмолоко сформулировал свои предложения в рамках проекта «регуляторной гильотины», который предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов.

Организация в том числе попросила кабмин «решить проблемы» с навозом и снизить требования к его использованию. Навоз, отмечает газета, относится к удобрениям, поэтому на обращение с ним необходимо оформлять лицензию. После выдержки в течение года навоз превращается в ценное органическое удобрение, которое используют все владельцы коров — с помощью навоза они выращивают кормовые культуры, пояснил изданию владелец компании «Красный Восток агро» Айрат Хайруллин.

«Ситуация парадоксальная. Для чего на навоз, полученный на предприятии и используемый как удобрение на этом же предприятии, нужна лицензия?» — заявил «Ведомостям» замгендиректора УК «Дамате» Андрей Григоращенко. Впрочем, представитель Минприроды назвал выведение удобрения из-под законодательства об отходах «недопустимым», но признал необходимость специальных правил для использования навоза как вторичного ресурса.