Путин призвал увеличить госзакупки у малого бизнеса до 5 трлн руб.

Объем госзакупок у малого и среднего бизнеса к 2024 году должен вырасти до 5 трлн руб. в год. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Опоры России», сообщает корреспондент РБК.

«В текущем году, по предварительным данным, это уже более 3 трлн руб. Теперь корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства совместно с бизнесом предстоит взять следующую высоту — к 2024 году довести объем закупок до 5 трлн руб.», — сказал президент, заметив, что это достижимая цель.

Путин уточнил, что почти 70% закупок приходятся на технически сложную продукцию и услуги.

Президент напомнил, что еще в 2015 году компании с госучастием покупали у малого и среднего бизнеса не более чем на 100 млрд руб.

Также Путин предложил расширять набор инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в наиболее важных областях.

В майском указе одним из основных пунктов была поддержка малого бизнеса.​ «К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых здесь вырасти с 19 млн до 25 млн человек», — утверждал президент. Сейчас доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет около 20%.