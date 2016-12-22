Акционеры продали 9,5% девелопера Etalon Group за $95 млн

Фонд Baring Vostok и семья основателя девелоперской компании Etalon Group Вячеслава Заренкова продали 28 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции девелопера на Лондонской бирже. Об этом говорится в сообщении на сайте биржи.

Проданные расписки составили около 9,5% от капитала компании. Таким образом, компания увеличила free float до 61,4%. Цена размещения составила $3,4 за расписку. Общая стоимость проданных акций составила $95,2 млн.

По итогам сделки около 36,4% сделки останутся подконтрольны семье Заренкова.

Как сообщал РБК представитель пресс-службы Etalon Group, решение о продаже акций «является личным решением акционеров», а средства, полученные от сделки, поступят полностью в их распоряжение.



По словам представителя девелопера, компания видит интерес к акциям со стороны инвесторов, который «продолжает оставаться на очень высоком уровне». В Etalon Group сочли это свидетельством того, что «инвесторы положительно оценивают развитие рынка жилой недвижимости, на котором они работают, а также их способность реализовывать обновленную стратегию и расширенную команду менеджмента». Сделка была организована Goldman Sachs, JP Morgan и «ВТБ Капиталом».

Etalon Group — один из крупнейших застройщиков жилья на российском рынке. Компания работает в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В группе компаний участвуют строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» и другие компании.