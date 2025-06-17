Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие ₽100 млрд

До 2030 года в развитие бывших активов Danone будет вложено около ₽100 млрд, сообщил Руслан Алисултанов. Источником инвестиций будут заемные и собственные средства — они пойдут на модернизацию заводов, покупку ферм и выпуск сыров

Руслан Алисултанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

До 2030 года в развитие производителя молочных продуктов Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия») будет вложено около ₽100 млрд. Об этом рассказал РБК председатель совета директоров H&N Руслан Алисултанов. В компании он работает с 2023 года, а в декабре 2024-го стал владельцем компании, которая косвенно контролирует группу Health & Nutrition.

Интервью с Русланом Алисултановым читайте в подписке на РБК.

Бизнес, который около года назад окончательно перестал быть частью французской группы Danone, долгое время не развивался, говорит Алисултанов: «Инвестиционных программ не было в принципе — после известных событий в 2022 году прежние владельцы свели их вообще до нуля». Помимо инвестиций в производственные площадки и инноваций отсутствовал также маркетинговый бюджет. «Линии были однозначно недозагружены — это связано с фокусом на высокомаржинальные продукты, и, наверное, с желанием Danone сворачивать бизнес в стране», — говорит председатель совета директоров H&N.

По итогам 2024 года Health & Nutrition отчиталась о росте объемов производства более чем на 20% год к году, а в бизнес пошли активные инвестции. «В прошлом году мы увеличили объем средств на развитие компании с 2 до 7 млрд руб., — рассказывает Алисултанов. — До 2030 года мы планируем инвестировать в развитие порядка 100 млрд руб.».

Источником средств для финансирования программы развития будет заемный капитал, а также личные инвестиции, сообщил Алисултанов. В какой пропорции они будут распределяться, он не уточнил. В будущем он не исключил и выход компании на биржу: «Будет, наверное, неправильно сказать, что об этом не думали, но такого решения пока нет. Мы должны четко понимать, для чего нам это нужно. Пока такого понимания нет, но это не исключено».

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Основным направлением в намеченной на пять лет инвестиционной программе будет модернизация существующих производственных мощностей. Компания также приняла решение о вертикальной интеграции, в рамках которой будет увеличивать количество своих молочных ферм, чтобы повысить самообеспеченность молокоперерабатывающего бизнеса сырьем. Сейчас H&N проводит мониторинг активов: «Фермы должны быть относительно крупными — мы определили объем молока, который хотим перерабатывать, и будем дробить этот объем на количество ферм», — поясняет Алисултанов.

Изменения коснутся и бизнеса детского питания. «Мы перезапускаем бренд «Тёма» — возлагаем на него большие надежды», — рассказывает Алисултанов. По его словам, изменится подход к упаковке — она станет более экологичной, а в продуктовой линейке появятся новые вкусы.

В планах есть и запуск новых продуктов. «В стратегии мы определили новые категории, в которых будем развиваться. Среди них — производство сыров и мороженого», — говорит Алисултанов.

Компания ориентируется на выпуск творожных сыров, но все будет зависеть от конкретных активов.

Масштабирование в новых категориях возможно за счет покупки существующих производств или строительства с нуля. Сейчас H&N мониторит рынок и уже проводит комплексную оценку некоторых предприятий, но конкретных решений пока нет. «Если то, что мы можем купить, не будет соответствовать нашим ожиданиям, мы рассмотрим для себя проект greenfield — будем строить с нуля», — указывает Алисултанов.

Еще одно направление развития для Health & Nutrition — технологическое лидерство в молочной отрасли. На базе одного из своих флагманских заводов в Чехове компания будет создавать биокластер, основной задачей которого будет разработка и производство заквасок. «У нас осталась коллекция высококачественных штаммов от предыдущих собственников — мы продолжаем над ними работать», — рассказывает Алисултанов. Производство заквасок будет в первую очередь обеспечивать нужды H&N. «Потом, когда мы перейдем на индустриальное производство, можно будет позволить себе выйти на рынок», — говорит председатель совета директоров компании.