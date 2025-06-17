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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие ₽100 млрд

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Эксклюзивы РБК
До 2030 года в развитие бывших активов Danone будет вложено около ₽100 млрд, сообщил Руслан Алисултанов. Источником инвестиций будут заемные и собственные средства — они пойдут на модернизацию заводов, покупку ферм и выпуск сыров
Руслан Алисултанов
Руслан Алисултанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

До 2030 года в развитие производителя молочных продуктов Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия») будет вложено около ₽100 млрд. Об этом рассказал РБК председатель совета директоров H&N Руслан Алисултанов. В компании он работает с 2023 года, а в декабре 2024-го стал владельцем компании, которая косвенно контролирует группу Health & Nutrition.

Интервью с Русланом Алисултановым читайте в подписке на РБК.

Бизнес, который около года назад окончательно перестал быть частью французской группы Danone, долгое время не развивался, говорит Алисултанов: «Инвестиционных программ не было в принципе — после известных событий в 2022 году прежние владельцы свели их вообще до нуля». Помимо инвестиций в производственные площадки и инноваций отсутствовал также маркетинговый бюджет. «Линии были однозначно недозагружены — это связано с фокусом на высокомаржинальные продукты, и, наверное, с желанием Danone сворачивать бизнес в стране», — говорит председатель совета директоров H&N.

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Руслан Алисултанов

По итогам 2024 года Health & Nutrition отчиталась о росте объемов производства более чем на 20% год к году, а в бизнес пошли активные инвестции. «В прошлом году мы увеличили объем средств на развитие компании с 2 до 7 млрд руб., — рассказывает Алисултанов. — До 2030 года мы планируем инвестировать в развитие порядка 100 млрд руб.».

Источником средств для финансирования программы развития будет заемный капитал, а также личные инвестиции, сообщил Алисултанов. В какой пропорции они будут распределяться, он не уточнил. В будущем он не исключил и выход компании на биржу: «Будет, наверное, неправильно сказать, что об этом не думали, но такого решения пока нет. Мы должны четко понимать, для чего нам это нужно. Пока такого понимания нет, но это не исключено».

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие ₽100 млрд
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Основным направлением в намеченной на пять лет инвестиционной программе будет модернизация существующих производственных мощностей. Компания также приняла решение о вертикальной интеграции, в рамках которой будет увеличивать количество своих молочных ферм, чтобы повысить самообеспеченность молокоперерабатывающего бизнеса сырьем. Сейчас H&N проводит мониторинг активов: «Фермы должны быть относительно крупными — мы определили объем молока, который хотим перерабатывать, и будем дробить этот объем на количество ферм», — поясняет Алисултанов.

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Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Изменения коснутся и бизнеса детского питания. «Мы перезапускаем бренд «Тёма» — возлагаем на него большие надежды», — рассказывает Алисултанов. По его словам, изменится подход к упаковке — она станет более экологичной, а в продуктовой линейке появятся новые вкусы.

В планах есть и запуск новых продуктов. «В стратегии мы определили новые категории, в которых будем развиваться. Среди них — производство сыров и мороженого», — говорит Алисултанов.
Компания ориентируется на выпуск творожных сыров, но все будет зависеть от конкретных активов.

Масштабирование в новых категориях возможно за счет покупки существующих производств или строительства с нуля. Сейчас H&N мониторит рынок и уже проводит комплексную оценку некоторых предприятий, но конкретных решений пока нет. «Если то, что мы можем купить, не будет соответствовать нашим ожиданиям, мы рассмотрим для себя проект greenfield — будем строить с нуля», — указывает Алисултанов.

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Еще одно направление развития для Health & Nutrition — технологическое лидерство в молочной отрасли. На базе одного из своих флагманских заводов в Чехове компания будет создавать биокластер, основной задачей которого будет разработка и производство заквасок. «У нас осталась коллекция высококачественных штаммов от предыдущих собственников — мы продолжаем над ними работать», — рассказывает Алисултанов. Производство заквасок будет в первую очередь обеспечивать нужды H&N. «Потом, когда мы перейдем на индустриальное производство, можно будет позволить себе выйти на рынок», — говорит председатель совета директоров компании.

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Петр Канаев Петр Канаев, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
молочная промышленность Инвестиции Danone Руслан Алисултанов Health & Nutrition
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