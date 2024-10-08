«Черкизово» и «Царицыно» поделили в суде название колбасы

В мае ЧМПЗ подал иск с требованием взыскать с «Царицыно» около 549 млн руб. за использование названия «Губернская» на колбасе. Сегодня суд утвердил мировое соглашение в рамках этого иска

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение в деле между ООО «Царицыно Эталон» и АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (ЧМПЗ, входит в группу «Черкизово») в рамках иска об использовании названия «Губернская» на колбасе.

«Утвердить мировое соглашение», — говорится в карточке дела.

Само соглашение не опубликовано. Его условия станут известны после выхода определения суда. Как передает «Коммерсантъ», на суде судья Наталья Минаева объявила только, что истец отказался от своих требований.

В мае ЧМПЗ подал иск с требованием взыскать с «Царицыно» около 549 млн руб. за использовал название «Губернская» на колбасе. Сумма иска — это расчет компенсации, основанный на двукратной стоимости произведенной ответчиком продукции за период нарушения, уточняли в «Черкизово». Под брендом «Губернская» группа выпускает докторскую колбасу. По данным NTech, доля на российском рынке этого продукта в 2023 году в денежном выражении составила 1,5%, а в натуральном — 2,7% (абсолютные цифры компания не раскрывает).

В марте группа «Черкизово» подала иск к ООО «Ратимир» из-за бренда колбас «Фламенко». Истец потребовал компенсацию 12 млн руб. В сентябре суд утвердил мировое соглашение, согласно которому «Черкизово» получила исключительное право на товарный знак «Фламенко». «Ратимир» же признает факт нарушения, но при этом истец отказывается от взыскания каких-либо компенсаций с ответчика, говорится в документе.