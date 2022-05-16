Группа «Черкизово» приобрела у финской Atria российский бизнес фастфуда

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Финская компания Atria продает свой российский бизнес быстрого питания производителю мясной продукции группе «Черкизово». Об этом сообщается на сайте Atria.

Речь идет об ООО «Сибилла Рус», которую приобрел входящий в группу АПК «Михайловский». Сумма сделки составила около €8 млн (538,5 млн руб.). Отмечается, что сама торговая марка Sibylla в сделку не вошла.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу группы «Черкизово», продукция «Сибилла Рус» поставляется в 4,4 тыс. точек, из которых 3,8 тыс. находятся в разных регионах России, остальные — в странах СНГ (Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан). Бизнес «Сибилла Рус» включает контракты на поставку, оборудование, рецептуры и систему логистики.

Весной прошлого года группа «Черкизово» приобрела у Atria мясоперерабатывающее предприятие ООО «Пит-Продукт» (бренд Pit Product). Сумма сделки составила от 2,5 млрд до 3,3 млрд руб. Предприятия «Пит-Продукта» являются поставщиками мясной продукции для ООО «Сибилла Рус», остальные ингредиенты — соусы, хлебобулочные изделия, овощи — закупаются у локальных производителей.