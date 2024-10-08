Польский миллиардер выгнал сыновей из совета директоров компании

Сыновья бизнесмена пожаловались, что не могут установить контакт с отцом, и сообщили о конфликте с его женой. Миллиардер при принятии решения об исключении детей из совета директоров его компании присутствовал онлайн с адвокатом

Зигмунт Солорж (Фото: Lukasz Laskowski / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Польский миллиардер Зигмунт Солорж (состояние, по версии Forbes, $2.2 млрд) выгнал двух своих сыновей из руководства его компанией — варшавского производителя энергии ZE PAK, сообщает Bloomberg.

Кандидатуры Тобиаса Солоржа и Петра Зака были отклонены в ходе голосования за членов совета директоров. На этом фоне акции компании упали на 3,3%, их цена приближается к самой низкой с 2022 года.

Миноритарный акционер ZE PAK, польский пенсионный фонд NN Group NV (8,9% акций, у Солоржа — почти 66%, указывает Polskie Radio) выразил беспокойство «текущей ситуацией и семейным конфликтом» внутри компании.

«Существует обоснованная обеспокоенность по поводу здоровья Зигмунта Солоржа. Вместо того, чтобы сосредоточиться на стратегии и развитии, внимание советов директоров будет сосредоточено на преемственности, кадровых изменениях и определении того, кто фактически будет контролировать ZE PAK и Cyfrowy Polsat в будущем», — сказал гендиректор фонда Шимон Озог.

Cyfrowy Polsat — еще один актив Солоржа, который контролирует телерадиокомпанию Polsat — одну из первых первых национальных коммерческих в Восточной Европе. Ее акции 7 октября упали на 1,7%.

Bloomberg пишет, что сыновья Солоржа заявляли о трудностях в установлении контакта с отцом из-за его здоровья и о конфликте с его нынешней женой Юстиной Кулкой. На заседании совета директоров ZE PAK 68-летний миллиардер появился по видеосвязи, с ним был адвокат. Солоржу иногда было трудно говорить, один из акционеров попросил его повторить сказанное. Тогда адвокат передал просьбу бизнесмену и указывал на лист бумаги, который читал миллиардер.

Polskie Radio сообщает, что в письме сотрудникам Солорж объяснил отстранение детей от руководства компанией тем, что они не вносят вклад в стабильность бизнеса. 8 октября могут произойти перемены и в Cyfrowy Polsat, указывает радио.