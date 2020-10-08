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Глава «Нафтогаза» сообщил о возбуждении дела о госизмене против компании

Андрей Коболев
Андрей Коболев (Фото: EPA / ТАСС)

Против руководства украинской госкомпании «Нафтогаз» возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Об этом в эфире «Громадьске радио» сообщил глава компании Андрей Коболев.

«Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене», — сказал глава «Нафтогаза».

Коболев сообщил, что не знает, когда завели дело, но бумаги по этому поводу ему пришли 8 октября.

Согласно Уголовному кодексу Украины, преступление, квалифицированное по статье 111 (государственная измена) предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

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