Российская операция в Сирии может обойтись «Газпрому» в $9,2 млрд

Турция грозит России отказом от закупок газа из-за вторжения российских военных самолетов в ее воздушную зону. «Газпрому» это может стоить $9,2 млрд в год

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«Мы являемся покупателем номер один природного газа из России. Потеря Турции будет серьезной потерей для России. При необходимости Турция может покупать природный газ в самых разных местах», — цитирует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Reuters. Резкие заявления Эрдогана прозвучали после того, как в конце прошлой недели российский военный самолет вторгся в воздушное пространство Турции по пути в Сирию и был перехвачен турецкими истребителями. По версии НАТО, турецкое воздушное пространство нарушили два российских самолета — Су-30 и Су-24 — соответственно 3 и 4 октября. В Москве признали лишь первый случай.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент проинформирован о возможности пересмотра сотрудничества Турции с Россией. По мнению Пескова, действия России в Сирии вносят вклад «в обеспечение стабильности и безопасности в регионе, который, собственно, прилегает к границам Турецкой Республики». Он надеется, что отношения с Турцией и «дальше будут развиваться по восходящей». Представитель МИД России​ Мария Захарова также не видит предпосылок для ухудшения двусторонних отношений. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявление турецкого президента не комментирует.

Чем рискует «Газпром»​

Турция сотрудничает с Россией в газовой сфере с 1997 года, когда между странами было подписано межправительственное соглашение. В рамках этого документа «Газпром» заключил самый крупный коммерческий контракт с турецкой госкомпанией Botas на поставку 365 млрд куб. м газа по газопроводу «Голубой поток» в течение 25 лет. Цена и объем поставок, а также размер скидок согласовываются ежегодно. Последние договоренности были достигнуты в феврале.​ Технически поставки можно остановить, отказавшись согласовывать объемы и цены, юридически «Газпром» прописывает местом рассмотрения споров (к этому относится и разрыв договора) Стокгольмский арбитраж. «Газпром» поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам — Трансбалканскому (мощность 16 млрд куб. м) и «Голубому потоку» (тоже 16 млрд куб. м).

В 2014 году, по данным «Газпром экспорта», Турция купила у России 27,33 млрд куб. м газа. (18% экспорта газа из России). Если исходить из средней цены продажи газа в Европу (€280–300 за 1 тыс. куб. м), то «Газпром» мог получить от турецкого партнера — компании Botas в прошлом году до $9,2 млрд, подсчитывает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Вопреки утверждению Эрдогана, это второй после Германии (в 2014 году поставлено 38,7 млрд куб. м газа) клиент российской монополии.

Полностью отказаться от закупок газа в России Анкара не сможет, считает партнер консалтинговой компании Rusenergy Михаил Крутихин. Москва обеспечивает свыше 50% потребления газа в стране. Турция также получает сырье из Ирана (8,9 млрд куб. м в 2014 году), Азербайджана (5,3 млрд куб. м в 2014 году) и до 8 млрд куб. м в виде СПГ из Нигерии и Алжира. «СПГ — дорог, трубный газ из других источников тоже выйдет дороже российского, да и получить его неоткуда: трубопроводные мощности нужно построить. Турция рассчитывает, что к 2020 году потребление газа в стране вырастет до 63 млрд куб. м газа, но нынешние поставки не покрывают этих потребностей ни по трубному газу, ни по СПГ», — говорит Крутихин.