Российская операция в Сирии может обойтись «Газпрому» в $9,2 млрд

«Мы являемся покупателем номер один природного газа из России. Потеря Турции будет серьезной потерей для России. При необходимости Турция может покупать природный газ в самых разных местах», — цитирует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Reuters. Резкие заявления Эрдогана прозвучали после того, как в конце прошлой недели российский военный самолет вторгся в воздушное пространство Турции по пути в Сирию и был перехвачен турецкими истребителями. По версии НАТО, турецкое воздушное пространство нарушили два российских самолета — Су-30 и Су-24 — соответственно 3 и 4 октября. В Москве признали лишь первый случай.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент проинформирован о возможности пересмотра сотрудничества Турции с Россией. По мнению Пескова, действия России в Сирии вносят вклад «в обеспечение стабильности и безопасности в регионе, который, собственно, прилегает к границам Турецкой Республики». Он надеется, что отношения с Турцией и «дальше будут развиваться по восходящей». Представитель МИД России Мария Захарова также не видит предпосылок для ухудшения двусторонних отношений. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявление турецкого президента не комментирует.
Чем рискует «Газпром»
Турция сотрудничает с Россией в газовой сфере с 1997 года, когда между странами было подписано межправительственное соглашение. В рамках этого документа «Газпром» заключил самый крупный коммерческий контракт с турецкой госкомпанией Botas на поставку 365 млрд куб. м газа по газопроводу «Голубой поток» в течение 25 лет. Цена и объем поставок, а также размер скидок согласовываются ежегодно. Последние договоренности были достигнуты в феврале. Технически поставки можно остановить, отказавшись согласовывать объемы и цены, юридически «Газпром» прописывает местом рассмотрения споров (к этому относится и разрыв договора) Стокгольмский арбитраж. «Газпром» поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам — Трансбалканскому (мощность 16 млрд куб. м) и «Голубому потоку» (тоже 16 млрд куб. м).
В 2014 году, по данным «Газпром экспорта», Турция купила у России 27,33 млрд куб. м газа. (18% экспорта газа из России). Если исходить из средней цены продажи газа в Европу (€280–300 за 1 тыс. куб. м), то «Газпром» мог получить от турецкого партнера — компании Botas в прошлом году до $9,2 млрд, подсчитывает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Вопреки утверждению Эрдогана, это второй после Германии (в 2014 году поставлено 38,7 млрд куб. м газа) клиент российской монополии.
Полностью отказаться от закупок газа в России Анкара не сможет, считает партнер консалтинговой компании Rusenergy Михаил Крутихин. Москва обеспечивает свыше 50% потребления газа в стране. Турция также получает сырье из Ирана (8,9 млрд куб. м в 2014 году), Азербайджана (5,3 млрд куб. м в 2014 году) и до 8 млрд куб. м в виде СПГ из Нигерии и Алжира. «СПГ — дорог, трубный газ из других источников тоже выйдет дороже российского, да и получить его неоткуда: трубопроводные мощности нужно построить. Турция рассчитывает, что к 2020 году потребление газа в стране вырастет до 63 млрд куб. м газа, но нынешние поставки не покрывают этих потребностей ни по трубному газу, ни по СПГ», — говорит Крутихин.
Не только газ
Россия зарабатывает на экспорте энергоносителей, а ее граждане тратят деньги на турецких курортах. По данным Министерства культуры и туризма Турции, средние расходы одного иностранного туриста в 2014 году составили $755, за первые шесть месяцев 2015 года — $751. За 2014 год Турцию посетили 4,479 млн россиян, за январь—июнь 2015 года — почти 1,455 млн россиян. Таким образом, россияне оставляют в Турции $3,38 млрд в год.