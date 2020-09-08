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«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов

Подписанный главами силовых структур документ объясняет, как правоохранительные органы могут проводить оперативно-разыскные мероприятия в отношении бизнеса
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в документе говорится о правилах оперативно-разыскных мероприятий в отношении представителей бизнеса. В частности, речь идет о недопустимости вмешательства правоохранительных органов в гражданско-правовые отношения.

Изъятие оригиналов документов и носителей информации, касающихся хозяйственной деятельности, возможно только в тех случаях, когда они непосредственно подлежат исследованию в рамках доследственной проверки или при возбуждении уголовного дела. Если оперативники не могут при этом оставить бизнес-структурам копии изъятых документов, то копиями придется ограничиться им самим.

Помимо этого, документ запрещает изъятие предметов и документов, относящихся к ведению хозяйственной деятельности, которые принадлежат лицам, не являющимся подозреваемыми или обвиняемыми. Исключение делается только в том случае, если эти документы могут являться доказательствами по уголовному делу.

Отдельно обращается внимание на сроки расследования уголовных дел. Если они превышают 12 месяцев, то прокуроры на местах должны информировать об этом центральный аппарат Генеральной прокуратуры. В тех же случаях, когда следствие затягивается путем приостановления или прекращения дела с последующим его возобновлением, надзорщикам предписано сообщать об этом высшим руководителям следственных органов.

В комментарии «Коммерсанту» уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что еще целый ряд мер в документ не вошел. Например, по его словам, не упомянуто в нем недопущение привлечения предпринимателей к уголовной ответственности в нарушение прим. 1 к ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество).

В середине января с предложением изменить статью об ОПГ для бизнеса выступил президент Владимир Путин. Он объяснил это тем, что по действующему законодательству любая компания, чьи руководители нарушили закон, может квалифицироваться как организованное преступное сообщество. По факту это означает, что под уголовную статью подпадают практически все сотрудники.

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Президент указал, что после поправок в УК именно правоохранительным органам предстоит будет доказать, что подозревая ими компания умышленно создавалась под незаконные цели.

Автор: Артем Филипенок
Теги: бизнес
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