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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
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Иркутские бизнесмены оспорили выросшие в 10 раз тарифы на вывоз мусора
23 владельца сетей магазинов в Иркутской области оспорили в суде норматив по вывозу мусора для юрлиц. Из-за этого норматива платежи за вывоз мусора в регионе выросли в 3–10 раз
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Владельцы продуктовых магазинов в Иркутской области зафиксировали рост платежей за вывоз отходов в три—десять раз (в зависимости от площади торговой точки) и оспорили эти нормативы. Это следует из их коллективного иска, поданного в Иркутский областной суд от имени 23 компаний к министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (У РБК есть копия). Иск зарегистрирован. Суд проведет первое заседание 26 августа.

С января по июнь 2019 года для 1 кв. м общей площади продовольственного магазина за вывоз отходов требовалось платить 595 руб. за 1 куб. м при нормативе накопления 3 куб. м отходов с 1 кв. м общей площади продовольственного магазина. Но после нескольких митингов весной в Иркутске и области власти региона приняли решение снизить норматив до 0,55 куб. м за 1 кв. м. при сохранении размера тарифа, следует из приказов областного министерства, ответчика по иску предпринимателей. Но даже этот норматив они считают завышенным, утверждая, что для его определения не проводилось обязательных замеров накопления отходов у юрлиц в течение года. Они просят обеспечить вывоз мусора по факту накопления — по контейнерам.

Владелец нескольких небольших магазинов в Иркутской области и представитель партии «Родина» в Усолье (Иркутская область) Михаил Ожиганов утверждает, что местный региональный оператор «РТ-Инвест-Нэо» («дочка» «Ростеха») отказывается вывозить мусор с торговых точек, если он не собран раздельно на официально зарегистрированной контейнерной площадке. «Даже сниженные нормативы все равно слишком высоки и не обоснованы замерами. Столько мусора у нас просто нет, переплата по сравнению с уровнем 2018 года в шесть—десять раз. В итоге никто его не вывозит», — сказал он РБК. По его словам, затраты крупного торгового центра «Шанхай-молл» в Иркутске на вывоз мусора в месяц выросли с 120 тыс. до 1,3 млн руб. в месяц по сравнению с декабрем 2018 года.

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«За вывоз мусора из одной торговой точки в Ангарске раньше мы платили 3 тыс. руб. в месяц, теперь регоператор хочет 9 тыс. руб., а по тарифам, утвержденным в январе 2019 года, предлагалось, что мы будем платить целых 42 тыс. руб.», — жалуется главный бухгалтер еще одного истца, ООО «Лоза», Марина Ускова. «Лозе» принадлежит сеть из 28 продовольственных магазинов в Иркутской области. Особенно взлетели тарифы для магазинов большой площади в подвальных помещений со складами», — добавила она.

Представитель министерства ЖКХ Иркутской области не ответил на запрос РБК.

До реформы системы обращения с отходами («мусорной» реформы), стартовавшей с начала 2019 года, многие организации в Иркутской области платили минимальную сумму, не связанную с реальным объемом вывоза отходов, либо вообще не оплачивали вывоз отходов, заявил РБК представитель «РТ-Инвест-Нэо» Артем Мищенко. «Мы предлагаем бизнесу вести раздельный сбор отходов, тогда готовы принимать их по факту накопления и даже платить как за вторичное сырье. Можно не вести раздельный сбор, но производить оплату по нормативу», — сказал он.

«Проблема неплатежей в ряде регионов носит критический характер среди юридических лиц. Даже крупные торговые сети, не только мелкие предприниматели, уклоняются от заключения договоров с региональными операторами, используя контейнеры, предназначенные для населения, или серые схемы вывоза мусора», — сказал РБК заместитель гендиректора Российского экологического оператора Вячеслав Духин. По его данным, собираемость платежей в среднем по стране от выставленных счетов юридическим лицам составляет около 50%. Эта госкомпания совместно с Минприроды и регионами работает над тем, чтобы нормативы накопления отходов в каждом регионе довести до фактического уровня их накопления, утверждает Духин.

Руководитель программы РАНХиГС «Управление отходами производства и потребления» Содном Будатаров считает, что конфликт между юрлицами и региональным оператором является следствием системных ошибок «мусорной» реформы. «Схема вывоза твердых коммунальных отходов осталась прежней — «контейнер — свалка». Но тариф для юридических лиц вырос в три и более раза. Если ничего не поменялось принципиально, то почему они должны платить больше?» — объясняет он. По его словам, оператору невыгодно собирать отходы по факту накопления, особенно без разделения мусора: вывоз отходов без разделения — это потеря не менее трети выручки, ведь любой контейнер заполнен в среднем на 70% воздухом (если содержит бутылки всех видов, макулатуру, упаковку).

Автор: Людмила Подобедова
Теги: вывоз мусора, Иркутская область, Судебный иск
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