Иркутские бизнесмены оспорили выросшие в 10 раз тарифы на вывоз мусора

23 владельца сетей магазинов в Иркутской области оспорили в суде норматив по вывозу мусора для юрлиц. Из-за этого норматива платежи за вывоз мусора в регионе выросли в 3–10 раз

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Владельцы продуктовых магазинов в Иркутской области зафиксировали рост платежей за вывоз отходов в три—десять раз (в зависимости от площади торговой точки) и оспорили эти нормативы. Это следует из их коллективного иска, поданного в Иркутский областной суд от имени 23 компаний к министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (У РБК есть копия). Иск зарегистрирован. Суд проведет первое заседание 26 августа.

С января по июнь 2019 года для 1 кв. м общей площади продовольственного магазина за вывоз отходов требовалось платить 595 руб. за 1 куб. м при нормативе накопления 3 куб. м отходов с 1 кв. м общей площади продовольственного магазина. Но после нескольких митингов весной в Иркутске и области власти региона приняли решение снизить норматив до 0,55 куб. м за 1 кв. м. при сохранении размера тарифа, следует из приказов областного министерства, ответчика по иску предпринимателей. Но даже этот норматив они считают завышенным, утверждая, что для его определения не проводилось обязательных замеров накопления отходов у юрлиц в течение года. Они просят обеспечить вывоз мусора по факту накопления — по контейнерам.

Владелец нескольких небольших магазинов в Иркутской области и представитель партии «Родина» в Усолье (Иркутская область) Михаил Ожиганов утверждает, что местный региональный оператор «РТ-Инвест-Нэо» («дочка» «Ростеха») отказывается вывозить мусор с торговых точек, если он не собран раздельно на официально зарегистрированной контейнерной площадке. «Даже сниженные нормативы все равно слишком высоки и не обоснованы замерами. Столько мусора у нас просто нет, переплата по сравнению с уровнем 2018 года в шесть—десять раз. В итоге никто его не вывозит», — сказал он РБК. По его словам, затраты крупного торгового центра «Шанхай-молл» в Иркутске на вывоз мусора в месяц выросли с 120 тыс. до 1,3 млн руб. в месяц по сравнению с декабрем 2018 года.

«За вывоз мусора из одной торговой точки в Ангарске раньше мы платили 3 тыс. руб. в месяц, теперь регоператор хочет 9 тыс. руб., а по тарифам, утвержденным в январе 2019 года, предлагалось, что мы будем платить целых 42 тыс. руб.», — жалуется главный бухгалтер еще одного истца, ООО «Лоза», Марина Ускова. «Лозе» принадлежит сеть из 28 продовольственных магазинов в Иркутской области. Особенно взлетели тарифы для магазинов большой площади в подвальных помещений со складами», — добавила она.