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Структура «Интер РАО» построит ЛЭП в Приморье для «Россетей» за ₽54 млрд

Структура «Интер РАО» построит ЛЭП в Приморье для «Россетей» за 54 млрд руб.
Структура «Интер РАО» получит контракт «Россетей» на строительство линии электропередачи в Приморье за 54 млрд руб., следует из итогов конкурса. Проект нужен для снижения энергодефицита в регионе
ФСК - Россети FEES ₽0,09958 -1,99% Купить
«Интер РАО» IRAO ₽3,87 +0,01% Купить
Вид Приморской ГРЭС
Вид Приморской ГРЭС (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Строительно-инжиниринговое ООО «Энергосеть», входящее в структуры «Интер РАО», получит контракт на строительство линии электропередачи (ЛЭП) Приморская ГРЭС — «Варяг» в Приморском крае, следует из итогов тендера «Россетей». Стоимость проекта, реализуемого для снижения энергодефицита в регионе, оценивается почти в 54 млрд руб.

В объем работ входят строительство и пусконаладка высоковольтной линии (ВЛ) Приморская ГРЭС — «Варяг» на 500 кВ протяженностью около 475,2 км с непосредственным строительством и пусконаладкой подстанции (ПС) «Варяг» на 500 кВ. Также требуются реконструкция ВЛ 500 кВ Владивосток — «Лозовая» (с образованием ВЛ 500 кВ «Варяг» — Владивосток, ВЛ 500 кВ «Варяг» — «Лозовая») и реконструкция ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ — «Береговая-2» (с образованием ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ — «Варяг», ВЛ 220 кВ «Варяг» — «Береговая-2»).

Новая ЛЭП протянется с севера на юг края от поселка городского типа Лучегорск до Шкотовского муниципального района, где будет построена подстанция «Варяг». Полностью проект должен быть завершен и сдан до конца 2026 года. Максимальная цена договора по нему была определена в размере 53,728 млрд руб.

В конкурсе помимо ООО «Энергосеть» участвовало также уральское ООО «ЭСК «Энергомост». Обе компании обладают необходимым опытом в строительстве подобных объектов. Однако, как следует из материалов, «Россети» заключат контракт с ООО «Энергосеть», итоговая заявка которого оказалась почти на 28 млн руб. дешевле и составила 53,7 млрд руб.

Структура «Интер РАО» поборется за проект «Россетей» на ₽54 млрд
Бизнес
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

По данным Rusprofile, основным собственником компании выступает ООО «ЭВ-Групп», аффилированное с «Интер РАО». Чистая прибыль «Энергосети» в 2023 году выросла в пять раз, до 3,4 млрд руб. Компания ранее работала на таких проектах «Интер РАО», как Прегольская ТЭС, Пермская ГРЭС, Маяковская ТЭС, Талаховская ТЭС.

Глава «Россетей» Андрей Рюмин в начале июня сообщал, что компания приступает к строительству ЛЭП Приморская ГРЭС — «Варяг» в Приморском крае, в которое планирует инвестировать более 50 млрд руб. Он объяснял, что проект необходим для выдачи дополнительной мощности, поскольку юг Приморья в настоящее время энергодефицитный. «Это будет один из самых крупных проектов в ближайшие два-три года», — отмечал Рюмин.

За последние годы «Россети» ввели в Приморье несколько крупных объектов для расширения Восточного полигона железных дорог и электроснабжения территорий опережающего развития. Однако даже на этом фоне проект приморской ЛЭП является масштабным и способен решить локальные проблемы энергодефицита, который исторически складывается на юге края, говорят эксперты. Тем не менее полностью проблема непокрываемого дефицита в регионе после реализации проекта все равно не будет решена.

Авторы
Татьяна Киселева, Дарья Молоткова
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