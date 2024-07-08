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Whoosh начнет тестировать самокатчиков на реакцию перед поездкой

Сервис ввел тестирование на скорость реакции при аренде самоката в вечернее время и местах скопления людей. Если пользователь не пройдет минутный тест, скорость езды будет ограничена до 15 км/ч
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сервис аренды самокатов Whoosh решил выборочно проверять скорость когнитивных реакций у пользователей перед поездкой, говорится в пресс-релизе компании, полученном РБК.

При старте аренды самоката приложение предложит пройти один из вариантов короткого теста, который поможет оценить скорость реакции, внимательность и степень концентрации. Проверка основана на тестах Шульте и Струпа, которые включают такие задачи, как выставить числа и буквы в правильном порядке, определить цвет слова или найти название цвета. Задания нужно выполнить не более чем за минуту.

Если пользователь не смог пройти тест или отказался от прохождения, сервис временно ограничит скорость поездки до 15 км/ч. «С помощью новинки Whoosh технически поддержит безопасность предстоящей поездки — не допустит резких маневров и разгона у пользователей, которые в данный момент к этому не готовы», — объяснили в компании.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Первое время тестирование будут применять в вечернее время на определенных улицах и в местах с высокой концентрацией людей. Где именно, сервис не уточняет. Изменения заработали в России, Казахстане и Белоруссии.

В конце мая сервисы аренды самокатов ужесточили наказания за нарушения правил кикшеринга. Например, за езду в нетрезвом виде теперь нарушитель заплатит 100 тыс. руб., за поездку вдвоем на одном самокате — 5 тыс. руб., за проезд несовершеннолетних — 10 тыс. руб. В сервисе «Юрент» отмечали, что нововведения позволят «решить проблему с основными нарушениями, повысить культуру вождения и безопасность для тех водителей СИМ, кто не нарушает, и всех остальных участников дорожного движения».

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Анастасия Львова Анастасия Львова, Полина Мартынова Полина Мартынова
самокаты Whoosh тест
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