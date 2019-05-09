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(+18,99%)
прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20
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Walt Disney $157
(+16,42%)
прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Купить
Alphabet $1 420
(+20,6%)
прогноз UBS к 04.02.20
Купить
Allergan $189
(+35,06%)
прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20
Купить
Ferrari $150
(+5,64%)
прогноз UBS к 01.03.20
Купить
Pfizer $48
(+18,99%)
прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20
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Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23
(+0,01)
Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09
(+0,01)
Quote, 08 мая, 12:40
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Общество, 10:54
Назарбаев прибыл на парад Победы в Москве вместе с Путиным и Медведевым
Общество, 10:44
Федерация хоккея России вызвала игрока «Колорадо» в сборную перед ЧМ-2019
Спорт, 10:41
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Что нужно знать о кабриолете Aurus с парада Победы
Общество, 10:38
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае
Общество, 10:24
В НХЛ определились все полуфиналисты Кубка Стэнли
Спорт, 10:22
Путин в поздравлении на 9 Мая назвал СССР «главным освободителем Европы»
Политика, 10:18
Какой модный тренд весны создан для вас. Тест
РБК и KUPIVIP.RU, 10:10
Путин поздравил руководство Израиля с Днем независимости страны
Политика, 10:03
На Красной площади начался парад Победы
Общество, 10:00
Минобороны отменило воздушную часть парада Победы
Общество, 09:58
Президент Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Общество, 09:38
Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников
Общество, 09:17
Татьяна Лазарева — об ответственном потреблении и уходе за собой
РБК и SkinCeuticals, 08:53
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,
10:38
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Что нужно знать о кабриолете Aurus с парада Победы
Министр обороны Сергей Шойгу принял парад Победы на новом кабриолете Aurus. Издание Autonews представило новый российский автомобиль
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Теги:
Парад Победы
, Сергей Шойгу
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, Автомобили
, Aurus
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