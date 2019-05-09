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Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации

Назарбаев прибыл на парад Победы в Москве вместе с Путиным и Медведевым

Федерация хоккея России вызвала игрока «Колорадо» в сборную перед ЧМ-2019

Что нужно знать о кабриолете Aurus с парада Победы

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае

В НХЛ определились все полуфиналисты Кубка Стэнли

Путин в поздравлении на 9 Мая назвал СССР «главным освободителем Европы»

Какой модный тренд весны создан для вас. Тест

Путин поздравил руководство Израиля с Днем независимости страны

На Красной площади начался парад Победы

Минобороны отменило воздушную часть парада Победы

Президент Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке

Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников

Татьяна Лазарева — об ответственном потреблении и уходе за собой