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ПМЭФ-2024 ,  
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Шадаев заявил о возможном запрете бумажных обращений бизнеса в госорганы

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ПМЭФ-2024
Минцифры получает на бумаге только 20% обращений, изучается возможность разрешить предприятиям обращаться в госорганы только электронно, рассказал Шадаев. Эксперты объясняли, что хранение бумажных документов требует больших затрат
Максут Шадаев
Максут Шадаев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бизнесу могут разрешить обращаться в государственные структуры только в электронном виде, этот вопрос прорабатывается в Минцифры. Об этом сообщил министр Максут Шадаев на ИТ-завтраке на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

Только каждое пятое обращение в Минцифры поступает в бумажном виде, уточнил он. Речь идет о запросах, переписках по контрактам, разного вида отчетности.

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Фото:Laika Notebooks / Unsplash

Правительство в последние годы принимает меры по переводу документации в электронный вариант. В частности, большинство медицинских документов планируют перевести на электронные носители. Правительство и Госдума этой весной перешли на обмен документами только в электронном формате.

Эксперты отмечали, что хранение большого числа документов «складывается в огромные суммы затрат», а переход в электронный документооборот даст «многомиллиардный эффект за счет экономии на хранении бумажных документов».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анна Балашова Анна Балашова
Максут Шадаев Минцифры бумажная версия электронный документооборот
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