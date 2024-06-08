Шадаев заявил о возможном запрете бумажных обращений бизнеса в госорганы

Минцифры получает на бумаге только 20% обращений, изучается возможность разрешить предприятиям обращаться в госорганы только электронно, рассказал Шадаев. Эксперты объясняли, что хранение бумажных документов требует больших затрат

Максут Шадаев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бизнесу могут разрешить обращаться в государственные структуры только в электронном виде, этот вопрос прорабатывается в Минцифры. Об этом сообщил министр Максут Шадаев на ИТ-завтраке на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

Только каждое пятое обращение в Минцифры поступает в бумажном виде, уточнил он. Речь идет о запросах, переписках по контрактам, разного вида отчетности.

Правительство в последние годы принимает меры по переводу документации в электронный вариант. В частности, большинство медицинских документов планируют перевести на электронные носители. Правительство и Госдума этой весной перешли на обмен документами только в электронном формате.

Эксперты отмечали, что хранение большого числа документов «складывается в огромные суммы затрат», а переход в электронный документооборот даст «многомиллиардный эффект за счет экономии на хранении бумажных документов».