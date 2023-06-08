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Конфликтность российского бизнеса упала за год

Конфликтность российского бизнеса снизилась в первом квартале 2023 года
Снижение уровня конфликтности в бизнесе совпадает с началом спецоперации, влияют на показатель экономические трудности, новогодние праздники и другие факторы. Позитивная тенденция — одновременный рост числа крупных компаний
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Индекс конфликтности деловой среды (А1) в России в первом квартале 2023 года впервые упал до показателя 1,82, а не вырос, как это обычно бывает в первом квартале года, говорится в поступившем в РБК докладе инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково». Е

«На протяжении всего периода наблюдений прослеживалась тенденция к росту Индекса А1 в 1 квартале в связи с различными внеплановыми шоковыми событиями, влияющими на российскую экономику: пандемия, события на Украине и пр. В нынешнем году впервые в 1 квартале значение Индекса А1 не выросло, а снизилось. Это может свидетельствовать о негативных тенденциях в российской экономике — в том числе о санкционном шоке, от которого в 1 квартале экономика не оправдалась», — говорится в сообщении.

Как рассчитывают индекс конфликтности деловой среды

Индекс рассчитывается по формуле, объединяющей сразу несколько индикаторов. Так, при расчете индекса конфликтности учитывается информация о количестве компаний, представляющих интерес для корпоративного спора, динамика судебных исков по корпоративным статьям в российских судах и количестве упоминаний корпоративных конфликтов в СМИ. Также в расчет принимается динамика компаний «достаточного для корпоративных споров размера на данном рынке», указывают авторы. В расчет индекса не включаются данные по уголовным делам против предпринимателей.

Авторы методики предостерегают от эмоциональной интерпретации показателя: высокий уровень А1 может отражать как повышенную конфликтность большого числа бизнес-групп, культурные факторы, наличие активов, за которые стоит бороться, так и высокий уровень доверия к судебной системе, к которой компании обращаются для разрешения споров.

Низкий уровень индекса может говорить как о депрессивном состоянии экономики (не за что бороться), так и о недостаточной вере в юридические механизмы как оптимальный способ разрешения конфликтов на данной территории. В этой связи корректнее относится к индексу как показатель динамики в целом — снижается он или повышается, а также для сравнения «температуры» делового климата в разных регионах.

В целом снижение индекса конфликтности в России наблюдается пятый квартал подряд, с начала 2022 года, в первом квартале которого он достиг максимум за всю историю наблюдений (2,23).

Это объясняется влиянием сразу нескольких факторов. В частности, достижение рекордного показателя начала 2022 года авторы прежде всего связывают с постпандемийным восстановлением экономики, сейчас этот эффект миновал. Также оказывают влияние на уровень конфликтности в деловой среде и длинные новогодние праздники в начале года, когда сокращается и количество корпоративных споров, и количество упоминаний о них в СМИ — и общее снижение деловой активности. Кроме того, «спад Индекса конфликтности совпадает по времени с периодом специальной операции России на Украине», отмечают авторы доклада.

При этом ни конфликт на Украине, ни западные санкции не оказали большого влияния на деловую активность в стране — «иначе пришло бы ждать более резких флуктуаций значения Индекса А1», считают авторы методики. Также они обращают внимание на то, что впервые за всю историю расчета индекса число корпоративных конфликтов и их упоминаний в СМИ сопровождается «весьма значительным ростом числа крупных и средних компаний в России». Авторы предполагают, что это может говорить о том, что правила игры в российском бизнеса стали более цивилизованными, однако отмечают, что судить об этом по данным за один квартал было бы преждевременно.

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В 2023 году росту индекса А1 может способствовать перераспределение капитала на рынке в связи с уходом иностранного бизнеса из России и передачей его активов российским предприятиям — очень вероятно, что за какие-то из этих активов может развернуться конкурентная борьба.

Говоря об изменениях индекса в регионах, эксперты отмечают, что наибольший рост наблюдается в Чеченской республике (+991%), в Ивановской области (+284%), в Якутии (+ 80%), в Кировской области (+83%), в Пензенской области (+72%). В топ-пять регионов по снижению конфликтности вошли Карачаево-Черкессия (-65%), Респубоика Коми (- 59%), Вологодская областит (-57%), Бурятия (-52%) и Костромская область (- 51%).

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Наталья Демченко Наталья Демченко
конфликты деловая активность Россия
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