S7 заморозила проект лоукостера

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Авиакомпания S7 решила заморозить запуск лоукостера Citrus, в частности из-за того, что необходимые для этого самолеты не поставят, сообщила РБК пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова.

«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно», — сказала Никифорова. По ее словам, дальнейшие решения по проекту примут к концу этого года.

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