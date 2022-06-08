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Бизнес ,  
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S7 заморозила проект лоукостера

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Авиакомпания S7 решила заморозить запуск лоукостера Citrus, в частности из-за того, что необходимые для этого самолеты не поставят, сообщила РБК пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова.

«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно», — сказала Никифорова. По ее словам, дальнейшие решения по проекту примут к концу этого года. 

Материал дополняется

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Юлия Выродова Юлия Выродова
лоукостер S7 авиалинии авиация
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