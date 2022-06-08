Минстрой переедет в бывшее здание штаба тыла Вооруженных сил России

Минстрой переедет с Садового кольца в бывшее здание штаба тыла Вооруженных сил в Хамовниках. Министерство получило его в мае, но здание еще требует ремонта. В это здание должно было переехать Минэнерго, но этого не произошло

Здание на Большой Пироговской, 23 (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства получило в бессрочное пользование здание и участок в Хамовниках — на Большой Пироговской ул., 23. Это следует из данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

У РБК есть выписка из ЕГРН. Из нее следует, что Минстрой получил недвижимость в середине мая 2022 года. Минстрой планирует переехать в Хамовники, собрав своих сотрудников под одной крышей, рассказали РБК два источника, близких к министерству.

Основное здание министерства сейчас находится на Садовой-Самотечной улице, но его структуры расположены и в других зданиях в разных районах города. Источники в Минстрое еще восемь лет назад сообщали, что для того, чтобы «увеличить управляемость в отрасли», необходимо сконцентрировать их в одном здании. Тогда Министерство претендовало на здание на ул. Красная Пресня, 3, рядом с Белым домом, которое Росимущество купило у структур бизнесмена Виктора Вексельберга. Позже там был размещен министерский департамент градостроительного зонирования и планировки территорий. Сейчас это здание, по данным ЕГРН, находится в пользовании Федеральной службы охраны.

В пресс-службе Минстроя подтвердили, что весной министерству переданы здание и участок. «На объекте проводится комплексное обследование и инвентаризация. Решение вопросов дальнейшей эксплуатации здания будет осуществлено по итогам обследования», — сообщили в министерстве.

В пресс-службе Росимущества отказались от комментариев.

Что известно об этом здании Здание на Большой Пироговской, 23, в 1934–1938 годах построено по проекту архитектора Ильи Голосова для Академии коммунального хозяйства. Работы Голоса того периода называли советской версией ар-деко. В здании после постройки располагался Народный комиссариат по строительству СССР (Наркомстрой), но почти сразу оно было передано военным. До конца 1990-х здесь находился штаб тыла Вооруженных сил России.

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Ранее планировалось, что в это здание в Хамовниках переедет Минэнерго. В 2014 году правительство распорядилось выделить 1,8 млрд руб. на его реконструкцию и перепроектирование. Завершить работы планировалось уже в 2015 году, но это так и не произошло. В Счетной палате заявили, что работы на объекте велись до 2017 года, а в целом на объект было потрачено более 1,5 млрд руб. В Минэнерго поясняли, что подрядчик реконструкции обанкротился. Ведомство просило выделить дополнительные средства на реконструкцию и перенести срок окончания работ на 2021 год. Осенью 2021 года Минэнерго планировало выбрать нового подрядчика, начальную стоимость проекта оценили почти в 910 млн руб., но торги отменили, следует из данных сайта госзакупок.

Основное здание Минэнерго по-прежнему располагается на ул. Щепкина, 42, где также находятся структуры «Роскосмоса». РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго и правительства. В правительстве не ответили на вопросы РБК, рекомендовав обратиться в Минстрой.