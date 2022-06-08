Экспорт досок и бруса из России вырос на 10%

Несмотря на западные санкции, экспорт пиломатериалов из России в январе—мае 2022 года вырос на 10%, до 11,2 млн куб. м. Лидером среди покупателей российских досок остается Китай, на который пришлась половина поставок

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Объем экспорта пиломатериалов из России в январе—мае 2022 года увеличился на 10%, до 11,2 млн куб. м, сообщили РБК в пресс-службе «Рослесинфорга» (подразделение Рослесхоза). Российские компании отправляют за рубеж преимущественно доски, брус, пиловочник (сырье для производства досок), балансовую древесину и фанкряж (из него делают шпон, необходимый для изготовления фанеры и других лесоматериалов).

Почти 70% от объема поставок пришлось на «дружественные» азиатские страны (прежде всего Китай и Узбекистан), поставки в которые выросли почти на 13%, до 7,8 млн куб. м. Оставшиеся 30% — на «недружественные» государства, которые ввели санкции против России после начала ее военной спецоперации на Украине: ЕС, Сингапур, Япония, Южная Корея и США. Экспорт в эти страны увеличился лишь на 3,7%, до 3,27 млн куб. м.

«В Сибири и на Дальнем Востоке санкционного давления не наблюдается. Большая часть лесных грузов продолжает уезжать в Китай», — передал РБК через представителя директор «Рослесинфорга» Павел Чащин. Единственное изменение: если раньше зарубежные партнеры предпочитали «круглый» лес, то с начала 2022 года они переориентировались на пиломатериалы и готовые изделия в виде фанеры, ДСП и так далее, добавил он.

Основные поставщики лесной продукции в Китай — крупнейший в России заготовитель леса Segezha Group, подконтрольная АФК «Система», Устьянский лесопромышленный комплекс Владимира Буторина (работает в Архангельской области) и «Тимбертранс» (крупный переработчик в Иркутской области, в 2021 году перешел под контроль Segezha Group). Пресс-служба Segezha отказалась от комментариев, РБК направил запрос в УЛК.

Кто покупает пиломатериалы из России

Ключевым покупателем российских пиломатериалов на протяжении последних 15 лет остается Китай, отмечает «Рослесинфорг». На эту страну пришлось почти половина всего экспорта в январе—мае этого года — 5,24 млн куб. м (плюс 18,8% к аналогичному периоду 2021-го).

Но такой резкий скачок произошел после падения прошлого года из-за пандемийных ограничений: за первые пять месяцев 2021 года было продано 4,4 млн куб. м против 5,49 млн куб. м за аналогичный период 2020 года.

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По словам Чащина, серьезный рост поставок из России в Китай, который до весны был закрыт на карантин из-за продолжающейся пандемии коронавируса, начался в марте 2022 года (плюс 19,6%), а в апреле они увеличились до 22,6%. В мае прирост составил 18%.

Но, по данным таможни Китая, импорт пиломатериалов из России за январь—апрель 2022 года вырос всего на 1,2%, в апреле отмечалось снижение на 10,5% (данные за май будут доступны после 20 июня), указывает гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев. В Китае отмечается спад объемов домостроения, поэтому общий импорт пиломатериалов в эту страну снизился на 4%, говорит он. Расхождение в данных «Рослесинфорга» и китайской таможни может быть связано с тем, что российские компании указывают пунктом назначения Китай, но везут пиломатериалы в другие направления, предполагает эксперт. Представитель «Рослесинфорга» это не комментирует. РБК направил запросы в пресс-службу ФТС и китайской таможни.

На втором месте покупателей традиционно остается Узбекистан, который в январе—мае 2022 года закупил 793,2 тыс. куб. м (плюс 16,5%). В пятерку лидеров также вошли «недружественные» страны — Сингапур (625,9 тыс. куб. м), Эстония (438,5 тыс. куб. м) и Финляндия (330,4 тыс. куб. м). В Сингапуре, присоединившемся к западными санкциям против России, компании нарастили объемы закупок пиломатериалов в 17 раз. По данным подразделения Рослесхоза, это произошло из-за перераспределения части потоков предприятий Сибири, Северо-Запада и Приволжья, которые ранее не работали в этом направлении или ограничивались минимальными поставками. Основным игроком на этом рынке стал Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат, экспортировавший 469,1 тыс. куб. м. РБК направил запрос в пресс-службу этой компании.

По информации Lesprom Network, рост поставок продукции в Сингапур может быть связан с использованием этой страны в качестве перевалочной базы для поставок в другие страны.

Продажа пиломатериалов в страны ЕС в январе—феврале 2022 года была на уровне аналогичного периода прошлого года, отмечает Чащин. В марте они увеличились на 12,3%, а в апреле — в 2,3 раза. Но в мае экспорт в Европу сократился на 20,7%. По мнению Богатырева, рост поставок в «недружественные» страны связан с разрешением их правительств ввозить продукцию в течение трех месяцев с момента введения ограничений по ранее заключенным контрактам, но срок этого послабления истекает 9 июля. «Сегодня проблема со сбытом наблюдается в лесопромышленных регионах Северо-Западного федерального округа», — заключает глава «Рослесинфорга».

Какие сложности возникли с экспортом

Запрет на импорт лесной продукции из России в Евросоюз начал действовать с 8 апреля в рамках пятого пакета санкций, в том числе он коснулся древесины и изделий из нее. Компании также были вынуждены остановить поставки из-за того, что европейские страны перестали пускать грузовики российских транспортных компаний.

Российские власти, в свою очередь, решили ввести запрет на экспорт древесины, сырья для производства бумаги и фанеры в «недружественные» страны, включая США и Европу. Эти товары являются критически важными для Евросоюза, отмечали в Минпромторге

19 апреля Япония также ввела запрет на поставку древесины из России. Но, по данным японского Минфина, импорт российских пиломатериалов в январе—апреле 2022 года вырос на 41%. Эта страна, как и Европа, дала время на поставки продукции в рамках уже заключенных контрактов.

До введения санкций доставка пиломатериалов с Северо-Запада до Финляндии могла занимать полчаса на автотранспорте, и это были минимальные издержки, говорит Богатырев. Перенаправление экспорта с Европы на Азию привязывает его к железнодорожным и морским перевозкам, которые также не были рассчитаны на дополнительные объемы грузов, поясняет эксперт. По его данным, сейчас суда находятся в ожидании около перегруженных портов на несколько недель дольше, чем обычно.