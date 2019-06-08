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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Костин поспорил с Задорновым о размере дивидендов ВТБ
ВТБ и один из его крупнейших акционеров, банк «Открытие», разошлись в оценках дивидендов за 2018 год. Задорнов считает, что банк мог бы выплатить дивиденды выше сделанных расчетов. Костин назвал вопрос с дивидендами «решенным»
Михаил Задорнов (слева) Андрей Костин (справа) (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с расчетами главы банка «Открытие» (владеет 14,7% ВТБ) Михаилом Задорновым по дивидендам за 2018 год. Как сообщил в субботу Костин журналистам, вопрос по дивидендам за 2018 год решен.

«Мы свои расчеты давали, и их акцептовал Центральный банк и Министерство финансов, вопрос решен, собрание прошло, дивиденды распределены, есть такая поговорка, когда надо руками махать», — приводит слова Костина «Интерфакс».

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Комментарий последовал в связи с высказываниями Задорнова, которые он сделал накануне в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума. «Мы на набсовете голосовали против того, чтобы распределять дивиденды таким образом. Моя позиция очень проста: я уверен, что ВТБ мог выплатить и должен выплатить по итогам 2018 года больше дивидендов, это показывают все расчеты», — сказал Задорнов.

Он также допустил промежуточные дивиденды в текущем году по итогам 2018 года, в случае если ситуация будет развивать «так, как мы предполагали». «Потому что у коллег [банка ВТБ] достаточно капитала для того, чтобы и свои планы выдержать, и соблюсти нормативы «Базеля III» на начало 2020 года», — сказал Задорнов. «Есть возможность заплатить акционерам — не только нам, но и другим, рыночным акционерам, физическим лицам — больше дивидендов, чем это было сделано», — сказал глава банка «Открытие».

По итогам 2018 года ВТБ собирается направить на дивиденды лишь 15% от чистой прибыли банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Дополнительные деньги понадобились банку для докапитализации по «Базелю III». Глава Минфина Антон Силуанов пояснял, что внедрение стандартов «Базель III» потребовало от ВТБ докапитализации в 450 млрд руб. в период с 2017 по 2019 год.
Банк обещает вернуться к практике выплачивать акционерам 50% уже в 2019 году.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ВТБ, Андрей Костин, Михаил Задорнов, дивиденды
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