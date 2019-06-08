Костин поспорил с Задорновым о размере дивидендов ВТБ

ВТБ и один из его крупнейших акционеров, банк «Открытие», разошлись в оценках дивидендов за 2018 год. Задорнов считает, что банк мог бы выплатить дивиденды выше сделанных расчетов. Костин назвал вопрос с дивидендами «решенным»

Михаил Задорнов (слева) Андрей Костин (справа) (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с расчетами главы банка «Открытие» (владеет 14,7% ВТБ) Михаилом Задорновым по дивидендам за 2018 год. Как сообщил в субботу Костин журналистам, вопрос по дивидендам за 2018 год решен.

«Мы свои расчеты давали, и их акцептовал Центральный банк и Министерство финансов, вопрос решен, собрание прошло, дивиденды распределены, есть такая поговорка, когда надо руками махать», — приводит слова Костина «Интерфакс».

Комментарий последовал в связи с высказываниями Задорнова, которые он сделал накануне в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума. «Мы на набсовете голосовали против того, чтобы распределять дивиденды таким образом. Моя позиция очень проста: я уверен, что ВТБ мог выплатить и должен выплатить по итогам 2018 года больше дивидендов, это показывают все расчеты», — сказал Задорнов.

Он также допустил промежуточные дивиденды в текущем году по итогам 2018 года, в случае если ситуация будет развивать «так, как мы предполагали». «Потому что у коллег [банка ВТБ] достаточно капитала для того, чтобы и свои планы выдержать, и соблюсти нормативы «Базеля III» на начало 2020 года», — сказал Задорнов. «Есть возможность заплатить акционерам — не только нам, но и другим, рыночным акционерам, физическим лицам — больше дивидендов, чем это было сделано», — сказал глава банка «Открытие».