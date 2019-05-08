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ФИФА нашла способ зарабатывать на видеоповторах
Международная федерация футбола рассматривает возможность заключения рекламных контрактов, которые позволят получать дополнительный доход при перерывах в трансляциях, связанных с просмотром видеоповторов
Фото: Adam Davy / PA Wire / PA Images / ТАСС

Чиновники ФИФА уже получили несколько предложений от возможных спонсоров, которые предлагают заполнять рекламой паузы, возникающие во время просмотра видеоповторов, сообщает Financial Times. В международной федерации сейчас обсуждают вариант соглашения, общая сумма которого может составить €116 млн.

Идея заключается в том, что, пока арбитр, который запросил повтор, советуется с группой видеоассистентов, телезрителям показывают рекламу. Эксперты уже выяснили, что за время чемпионата мира по футболу в России проверка с помощью системы VAR в общей сложности заняла 27 минут. А стоимость одной минуты рекламного времени на крупном турнире может достигать €700 тыс. Объясняется это тем, что если в перерыве футбольного матча телезрители зачастую не смотрят рекламу, то в разгар игры отвлекаться от экранов они не будут, считает спортивный маркетолог Тим Крау.

ФИФА не единственная организация, которая может монетизировать нововведение. Подобное предложение сейчас рассматривает и руководство испанской La Liga — внутреннего чемпионата, права на трансляцию которого продаются во многие страны.

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Остановки игры нередко используются для рекламных пауз в различных видах спорта, например в хоккее. Показывают рекламу и во время чемпионатов по американскому футболу и крикету.

Пользование системой видеопомощи арбитрам (VAR) после долгих споров было добавлено в правила футбола в 2016 году. Первым крупным турниром, на котором она была официально испробована, стал Кубок конфедераций-2017, который прошел в России.

По правилам судья может обратиться к видеоассистентам в том случае, если у него есть сомнение в правильности забитого гола (например, он не уверен, пересек мяч линию ворот или нет), назначения пенальти, наказания игрока красной карточкой. Критики говорят, что просмотр записи отнимает много времени и ломает ритм игры. Также есть опасения, что применение видеоповторов приведет к снижению уровня арбитров, которые будут полагаться на электронику и перестанут внимательно следить за происходящим на поле.

В России система VAR была официально опробована во время первых полуфинальных матчей Кубка страны. Предполагается, что в ближайшие годы соответствующее оборудование появится на стадионах команд, выступающих в российской премьер-лиге.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Футбол, Реклама
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