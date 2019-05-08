ФИФА нашла способ зарабатывать на видеоповторах

Международная федерация футбола рассматривает возможность заключения рекламных контрактов, которые позволят получать дополнительный доход при перерывах в трансляциях, связанных с просмотром видеоповторов

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Чиновники ФИФА уже получили несколько предложений от возможных спонсоров, которые предлагают заполнять рекламой паузы, возникающие во время просмотра видеоповторов, сообщает Financial Times. В международной федерации сейчас обсуждают вариант соглашения, общая сумма которого может составить €116 млн.

Идея заключается в том, что, пока арбитр, который запросил повтор, советуется с группой видеоассистентов, телезрителям показывают рекламу. Эксперты уже выяснили, что за время чемпионата мира по футболу в России проверка с помощью системы VAR в общей сложности заняла 27 минут. А стоимость одной минуты рекламного времени на крупном турнире может достигать €700 тыс. Объясняется это тем, что если в перерыве футбольного матча телезрители зачастую не смотрят рекламу, то в разгар игры отвлекаться от экранов они не будут, считает спортивный маркетолог Тим Крау.

ФИФА не единственная организация, которая может монетизировать нововведение. Подобное предложение сейчас рассматривает и руководство испанской La Liga — внутреннего чемпионата, права на трансляцию которого продаются во многие страны.

Остановки игры нередко используются для рекламных пауз в различных видах спорта, например в хоккее. Показывают рекламу и во время чемпионатов по американскому футболу и крикету.