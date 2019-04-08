Акции головной компании Korean Air выросли после смерти главы перевозчика

Акции Hanjin Group, в которую входит Korean Air, подорожали более чем на 15% на фоне новостей о смерти главы перевозчика. Чо Ян Хо и его семья были замешаны в нескольких скандалах в стране

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Акции южнокорейского холдинга Hanjin Group, в который входит авиакомпания Korean Air, выросли более чем на 15% после новостей о смерти главы авиаперевозчика Чо Ян Хо. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

По итогам торгов в понедельник ценные бумаги холдинга подорожали на 5,45 тыс. южнокорейских вон за штуку, остановившись на отметке 41,5 тыс. вон, что на 15,12% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Акции самой Korean Air прибавили по итогам дня 1,88%, в ходе торгов стоимость бумаг поднималась на 8,15%.

Председатель крупнейшей в Южной Корее авиакомпании скончался 8 апреля в возрасте 70 лет в Лос-Анджелесе после хронической болезни. Что именно стало причиной его смерти, не уточнялось, как и обстоятельства смерти.

Чо Ян Хо умер на фоне громкого скандала в компании, и инвесторы считают, что за проблемами в управлении стоял именно он. В конце марта по итогам голосования акционеров он потерял пост уполномоченного директора Korean Air, утратив тем самым возможность участвовать в процессе принятия решений в совете директоров, однако сохранил пост председателя авиакомпании. Korean Air входит в крупный южнокорейский концерн Hanjin Group, который также возглавлял бизнесмен.