Экономика , 11:14
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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2550 пунктов
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и впервые преодолел отметку в 2550 пунктов, свидетельствуют данные биржи.
На максимуме индекс достигал 2555 пунктов. По состоянию на 11:03 мск он находился на отметке 2550,2 пункта.
Лидерами роста в понедельник утром стали акции НЛМК, «Системы», Polymetal, Газпрома, Сбербанка.Отметку в 2500 пунктов индекс Мосбиржи преодолел 28 января, достигнув исторического на тот момент показателя в 2502 пункта. Отметку в 2400 пунктов индекс прошел в сентябре прошлого года.