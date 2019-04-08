Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan

Акционеры компании Nissan Motor исключили из совета директоров бывшего руководителя альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, который стал фигурантом нескольких уголовных дел

Карлос Гон (Фото: Akio Kon / Bloomberg)

Внеочередное собрание акционеров состоялось в Токио спустя несколько дней после очередного ареста Гона, подозреваемого в финансовых махинациях. Его участники проголосовали за исключение из совета директоров не только бывшего руководителя, но и Грега Келли, также замешанного в скандале, сообщает агентство Reuters.

Кроме того, исполнительный директор Nissan Motor Хирото Саикава заявил собравшимся, что компания намерена потребовать от Гона возмещения убытков в связи с финансовыми нарушениями. При этом он признал, что на преодоление последствий скандала уйдет определенное время. «За короткое время уладить все не удастся. Необходимо улучшить управление, подготовить компанию к следующему этапу развитию, а затем уже передать кому-то бразды правления», — сказал он.

В свою очередь акционеры выдвигали Саикаве претензии в связи с тем, что в течение нескольких лет совет директоров не замечал противоправных действий со стороны Гона и Келли. Они потребовали от руководства объяснить, как такое могло случиться.

Гона обвиняют в сокрытии в общей сложности $80 млн доходов. Как считает обвинение, Гон также списал на Nissan свои личные убытки на сумму $16 млн. В компании заявляли, что он незаконно получил $7,8 млн от совместного предприятия Nissan-Mitsubishi BV в рамках трудового договора, о чем не уведомил совет директоров.