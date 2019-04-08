Винный дистрибьютор Eurowine решил обанкротиться

Импортер вина Eurowine решил обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве своих основных операционных компаний. Это случилось после того, как весь товар компании арестовала служба судебных приставов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Импортер вина Eurowine намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве, следует из данных, размещенных на портале «Федресурс». Сообщение опубликовало основное юрлицо компании — ООО «Экспосервис». Аналогичные намерения опубликовали и другие юрлица компании, расположенные по тому же адресу, — ООО «Экспотрейд», ООО «Евровайн».

В компании не стали комментировать сообщения о банкротстве.

Сообщения о банкротстве последовали после того, как на прошлой неделе, 2 апреля, судебные приставы арестовали всю продукцию Eurowine, сообщали ранее «Открытые медиа» со ссылкой на гендиректора и совладельца компании Ирину Кудрявцеву. «Не представившись, вооруженные люди ворвались на склад компании и, фактически угрожая сотрудникам, начали опечатывать и вывозить продукцию. Сейчас деятельность компании фактически парализована, и, как и в любом операционном бизнесе, это может вызвать огромное количество проблем со всеми контрагентами, — рассказывала она. — Это незаконно, у них не было полномочий».

Как поясняла Кудрявцева, имущество было арестовано по иску московского ООО «Юникорп», которое, по ее данным, выступает правопреемником Альфа-банка по долгу «Экспосервиса». Компания планировала обжаловать арест имущества.

Из данных, опубликованных на портале «Федресурс», следует, что кроме Альфа-банка кредиторами Eurowine были Сбербанк, СМП Банк, «Возрождение». «Юникорп» и «Возрождение» сообщили о намерениях обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Экспосервиса». Но в пресс-службе СМП Банка РБК сообщили, что «в связи с грубым нарушением прав» СМП Банка как залогового кредитора он обратился с жалобами в уполномоченные государственные органы.