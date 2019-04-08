Винный дистрибьютор Eurowine решил обанкротиться

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,38 +0,04 EUR Бирж. 73,48 +0,18 Brent 70,62 +0,97% USD Нал. 65,78 64,95 EUR Нал. 73,90 72,97 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1236 +0,0021 BTC/USD Бирж. 5 280,00 +34,50 IMOEX 2 549,92 +0,35% RTSI 1 228,61 +0,23% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Bank of America $34 (+17,81%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Bank of America $34 (+17,81%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 12:54 На Ставрополье загорелась нефть на площади 3600 кв. м Общество, 12:52 ФСБ внесла движение «Сеть» в список террористических организаций Общество, 12:44 Освобождение Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Главное Общество, 12:43 Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года Общество, 12:37 Российский чемпион Олимпиады в Ванкувере объявил о завершении карьеры Спорт, 12:32 На что бросить силы строителям за три месяца до перехода на эскроу-счета Pro, 12:31 Винный дистрибьютор Eurowine решил обанкротиться Бизнес, 12:27 Власти 1 мая запустят мониторинг качества питания в школах Общество, 12:24 Серебренников пообещал в ближайшее время вернуться на работу Общество, 12:20 В Крыму ответили на слова экс-депутата Рады о русскоязычных «рабах» Политика, 12:16 Гендиректор «Либхерр-Русланд» — о новом уровне производств в России Партнерский материал, 12:15 Зеленский предложил пользователям Instagram придумать вопросы Порошенко Политика, 12:09 Индекс Московской биржи установил новый рекорд Quote, 12:04
Бизнес ,  
0 
Винный дистрибьютор Eurowine решил обанкротиться
Импортер вина Eurowine решил обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве своих основных операционных компаний. Это случилось после того, как весь товар компании арестовала служба судебных приставов
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Импортер вина Eurowine намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве, следует из данных, размещенных на портале «Федресурс». Сообщение опубликовало основное юрлицо компании — ООО «Экспосервис». Аналогичные намерения опубликовали и другие юрлица компании, расположенные по тому же адресу, — ООО «Экспотрейд», ООО «Евровайн».

В компании не стали комментировать сообщения о банкротстве.

Сообщения о банкротстве последовали после того, как на прошлой неделе, 2 апреля, судебные приставы арестовали всю продукцию Eurowine, сообщали ранее «Открытые медиа» со ссылкой на гендиректора и совладельца компании Ирину Кудрявцеву. «Не представившись, вооруженные люди ворвались на склад компании и, фактически угрожая сотрудникам, начали опечатывать и вывозить продукцию. Сейчас деятельность компании фактически парализована, и, как и в любом операционном бизнесе, это может вызвать огромное количество проблем со всеми контрагентами, — рассказывала она. — Это незаконно, у них не было полномочий».

Как поясняла Кудрявцева, имущество было арестовано по иску московского ООО «Юникорп», которое, по ее данным, выступает правопреемником Альфа-банка по долгу «Экспосервиса». Компания планировала обжаловать арест имущества.

Из данных, опубликованных на портале «Федресурс», следует, что кроме Альфа-банка кредиторами Eurowine были Сбербанк, СМП Банк, «Возрождение». «Юникорп» и «Возрождение» сообщили о намерениях обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Экспосервиса». Но в пресс-службе СМП Банка РБК сообщили, что «в связи с грубым нарушением прав» СМП Банка как залогового кредитора он обратился с жалобами в уполномоченные государственные органы.

«Мы считаем неприемлемой ситуацию, когда государственная служба действует в интересах лишь одного из кредиторов, игнорируя бизнес и интересы других кредиторов, статус которых защищен законом, поскольку они являются залогодержателями и имеют в связи с этим преимущественные права на имущество должника», — сообщил РБК представитель банка.

Бизнес Eurowine

Согласно информации на официальном сайте, компания основана в 2003 году. Она специализировалась на поставках вин и спиртных напитков из Франции, Италии, Испании, Аргентины, Чили, ЮАР. В портфеле компании также был крепкий алкоголь, но, по данным ИЦ Wine Retail, деятельность в импорте крепких спиртных напитков у компании была незначительная. Ценовой диапазон представленного ассортимента — от 200 рублей до сотен тысяч рублей за бутылку. Офисы находились в 20 городах России. По оценкам WineRetail, еще в 2017 году Eurowine занимала 17-ю строчку среди крупнейших импортеров тихих и игристых вин, объемы поставок составили 5,1 млн л. Но в 2018 году она опустилась на 28-е место, импортировав 3,2 млн л.

Согласно последним доступным данным в СПАРК, выручка основного юрлица, ООО «Экспосервис», за 2017 год составила 2,5 млрд руб., прибыль от продажи — 224,8 млн руб. ООО «Экспотрейд» получила за тот же период выручку в размере 1,9 млрд руб., прибыль от продажи — 469 млн руб., а ООО «Евровайн» — выручку в размере 171 млн руб. и прибыль от продажи на уровне 22,2 млн руб.

По оценкам WineRetail, по итогам 2018 года ввоз тихого и игристого вина остался практически на уровне 2017 года, но первые 40 традиционных импортеров, которые контролировали около 90% импортного вина, потеряли от 5 до 40% в натуральном выражении. Компания Eurowine за этот период потеряла около 35%, сказал РБК маркетолог — аналитик ИЦ WineRetail Антон Носов. Ситуация для большинства импортеров стала сложной после девальвации рубля в 2014 году, которая повлекла снижение оборотов импортного алкоголя. В 2015 году они сократились примерно на 35%, оценил он. Как отмечает эксперт, необходимость повышать рентабельность продаж заставила федеральные розничные сети приступить к прямому импорту алкоголя. В 2015–2016 годах сети стали заключать прямые контракты, а по итогам прошлого года федеральный ретейл контролировал поставки около 20% импорта вина, оценил Носов.

Авторы: Ольга Дубравицкая, Евгения Чернышова
Материалы по теме
«Магнит» сократил в прошлом году прямые поставки вина почти в два раза
Бизнес
«Магнит» вошел в число крупнейших импортеров вина в Россию
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter