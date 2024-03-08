Россия подарила Мали 20 млн л дизтоплива перед Рамаданом
Безвозмездные поставки 20 млн л российского дизтоплива в Мали позволят поддерживать освещение в стране перед Рамаданом, сообщил главный исполнительный директор малийской энергетической компании EDM Абдулай Джибриль Диалло, передает Bloomberg 8 марта.
В совокупности правительство страны сыскало до 42 млн л дизтоплива на ближайшие недели. «Мы распорядимся этим объемом в течение месяца Рамадан, который начинается через несколько дней, чтобы уменьшить перебои с электроснабжением в этот период пикового спроса», — сказал Диалло.
Протяженность перебоев с электроснабжением в 2024 году в западноафриканской стране увеличились до 19 часов в сутки, поскольку государственная энергетическая компания Energy du Mali SA больше не может брать новые кредиты для покупки топлива из-за непогашенных долгов. В прошлом году во время сухого сезона в Мали электричество ежедневно отключали на десять часов.
Рамадан — священный месяц в календаре мусульман. В 2024 году он наступит 10 марта с заходом солнца. Первый день придется на 11 марта, а последний продлится до вечера 8 апреля.
По словам Диалло, EDM потребуется 309 млрд КФА (западноафриканский франк, используется в 14 странах континента, сумма эквивалентна $494 млн), чтобы закупить 500 млн л дизтоплива для удовлетворения «значительной части» потребностей страны в электроэнергии в этом году. Компания производит 70% электроэнергии на электростанциях, которые работают на дизеле. Остальная энергия поступает от ГЭС, солнечных станций и импорта из соседних стран.
В феврале глава Минэнерго Мали Бинту Камара заявил, что страна ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности EDM, которая задолжала банкам около половины из своих 600 млрд франков КФА ($959 млн), а другая часть долга — у поставщиков и операторов.
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