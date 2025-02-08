Reuters узнал, что кандидат в министры мог помочь Маску с тендером
Кандидат президента США Дональда Трампа на пост министра ВВС США Трой Меинк мог быть причастен к организации многомиллиардного тендера таким образом, чтобы в нем победила компания SpaceX Илона Маска — и она победила. Об этом сообщили источники Reuters.
Меинк на момент объявления его Трампом в качестве кандидата на пост министра являлся главным заместителем руководителя Национального управления военно-космической разведки США (NRO). В связи с тем, что данные контракта были раскрыты, генеральный инспектор управления начал расследование возможного влияния чиновника на то, что контракт в 2021 году получила SpaceX. Сумма контракта — $1,8 млрд, в рамках него SpaceX создала подразделение Starshield и проводит запуск сотен спутников-шпионов.
По словам источников, изначально на участие в тендере претендовали несколько компаний, но Маинк изменил часть контракта, чтобы требования подходили именно под SpaceX — это было связано с типом межспутниковой связи, которую SpaceX могла предложить благодаря своей спутниковой системе Starlink. Было ли это сделано намерено, неясно, отмечает Reuters.
«Никто не мог конкурировать [со SpaceX], потому что ни у кого больше не было коммерческой группировки спутников, к которой они могли бы подключиться», — указал один из источников.
Один из потенциальных участников тендера, компания L3Harris, тогда пожаловалась руководству NRO из-за контракта, на что Меинк сообщил фирме, что если она подаст официальный протест, это скажется на будущих взаимодействиях с управлением, отметили источники Reuters.
По данным собеседников агентства, кандидатуру Меинка на пост главы ВВС рекомендовал именно Маск. Кроме того, во время работы Меинка управление наладило прочные связи со SpaceX, говорят они.
Представитель NRO сообщил агентству, что «не располагает информацией о каких-либо обвинениях, опротестованиях или правонарушениях, связанных с закупками», о которых заявили собеседники Reuters. В NRO отказались комментировать «подробности, связанные с договорными отношениями с отраслевыми партнерами или конкретными видами деятельности». В SpaceX и администрации США на запросы Reuters не ответили.
Politico писала, что Маинк «имеет больше опыта работы в правительстве», чем почти все остальные выбранные Трампом в свою администрацию лица. На свою должность он был назначен в 2020 году, а в прошлом работал инженером-заправщиком и участвовал в испытании систем противоракетной обороны.
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