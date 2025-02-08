 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Reuters узнал, что кандидат в министры мог помочь Маску с тендером

Reuters: кандидат в министры ВВС США мог помочь Маску с тендером на $2 млрд
Кандидат на пост министра ВВС Маинк, будучи замглавы Национального управления военно-космической разведки США, мог повлиять на заключение этим органом контракта со SpaceX Маска почти на $2 млрд. Маск рекомендовал назначить Маинка
Трой Меинк
Трой Меинк (Фото: nro.gov)

Кандидат президента США Дональда Трампа на пост министра ВВС США Трой Меинк мог быть причастен к организации многомиллиардного тендера таким образом, чтобы в нем победила компания SpaceX Илона Маска — и она победила. Об этом сообщили источники Reuters.

Меинк на момент объявления его Трампом в качестве кандидата на пост министра являлся главным заместителем руководителя Национального управления военно-космической разведки США (NRO). В связи с тем, что данные контракта были раскрыты, генеральный инспектор управления начал расследование возможного влияния чиновника на то, что контракт в 2021 году получила SpaceX. Сумма контракта — $1,8 млрд, в рамках него SpaceX создала подразделение Starshield и проводит запуск сотен спутников-шпионов.

По словам источников, изначально на участие в тендере претендовали несколько компаний, но Маинк изменил часть контракта, чтобы требования подходили именно под SpaceX — это было связано с типом межспутниковой связи, которую SpaceX могла предложить благодаря своей спутниковой системе Starlink. Было ли это сделано намерено, неясно, отмечает Reuters.

«Никто не мог конкурировать [со SpaceX], потому что ни у кого больше не было коммерческой группировки спутников, к которой они могли бы подключиться», — указал один из источников.

Один из потенциальных участников тендера, компания L3Harris, тогда пожаловалась руководству NRO из-за контракта, на что Меинк сообщил фирме, что если она подаст официальный протест, это скажется на будущих взаимодействиях с управлением, отметили источники Reuters.

Как проблемы с алкоголем могут сорвать назначение главы Пентагона
Политика
Пит Хегсет

По данным собеседников агентства, кандидатуру Меинка на пост главы ВВС рекомендовал именно Маск. Кроме того, во время работы Меинка управление наладило прочные связи со SpaceX, говорят они.

Представитель NRO сообщил агентству, что «не располагает информацией о каких-либо обвинениях, опротестованиях или правонарушениях, связанных с закупками», о которых заявили собеседники Reuters. В NRO отказались комментировать «подробности, связанные с договорными отношениями с отраслевыми партнерами или конкретными видами деятельности». В SpaceX и администрации США на запросы Reuters не ответили.

Politico писала, что Маинк «имеет больше опыта работы в правительстве», чем почти все остальные выбранные Трампом в свою администрацию лица. На свою должность он был назначен в 2020 году, а в прошлом работал инженером-заправщиком и участвовал в испытании систем противоракетной обороны.

Читайте РБК в Telegram.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Илон Маск SpaceX спутники Дональд Трамп
Материалы по теме
Сенат США утвердил кандидата Трампа на пост главы Минюста и генпрокурора
Политика
Кандидат на пост директора Нацразведки США ответила на слова о марионетке
Политика
Сенат утвердил кандидата Трампа на пост главы Пентагона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Reuters узнал, что кандидат в министры мог помочь Маску с тендеромБизнес, 13:25
Что делает Замоскворечье таким привлекательным для бизнеса и жителейРБК и Донстрой, 13:22
Чемпион Европы по баскетболу подписал контракт с российским клубомСпорт, 13:22
Почему популярность Супербоула сильно преувеличенаСпорт, 13:01
В попавшем под атаку дронов ВСУ районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧСПолитика, 12:54
«Локомотив» разгромил дубайский клуб в товарищеском матче в ОАЭСпорт, 12:51
Минобороны сообщило об ударе по объекту газонефтяной отрасли УкраиныПолитика, 12:48
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Путин поручил изучить введение обязательной геномной регистрации военныхОбщество, 12:44
Замглавы минздрава Удмуртии задержали за взятку от ритуального агентстваОбщество, 12:38
ЦАХАЛ сообщила об освобождении еще троих израильских заложниковПолитика, 12:34
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:33
Экс-шпионы увидели «коварство» в увольнении сотрудников ЦРУПолитика, 12:14
Ефимов рассказал о старте реализации 5 проектов КРТ на юго-востоке МосквыГород, 12:04
Посол заявил, что Берн не может быть посредником в урегулированииПолитика, 12:02