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Airbus отказалась от создания самолета на водородном топливе к 2035 году

FT: Airbus отказалась от создания самолета на водородном топливе к 2035 году
Airbus планирует запуск самолета на водородном топливе позднее 2035 года, ранее он планировался к тому же году. В компании отмечали, что недостаточно иметь самолет, если на рынке нет доступного водородного топлива
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Европейский концерн Airbus отложил планы по запуску самолета на водородном топливе к 2035 году, отказавшись от крайнего срока создания такого воздушного судна, пишет Financial Times со ссылкой на сообщение сотрудникам предприятия. Издание отмечает, что это «подорвало надежды авиационной отрасли» на достижение нулевого показателя по выбросу вредных веществ.

В Airbus отказались прокомментировать заявление французских профсоюзов, в котором говорилось, что ввод в эксплуатацию был отложен на пять-десять лет. Профсоюзы также сообщили, что компания хочет уменьшить выделенный на водородные инициативы бюджет на четверть и закрыть проект по испытанию водородных топливных элементов на модифицированном самолете A380.

При этом Airbus во вторник, 4 февраля, заявила FT, что «2035 год остается целью» для запуска самолета, он ожидается «позже» указанного срока. Это заявление было сделано после того, как европейские авиакомпании на этой неделе сократили свои амбиции в отношении роли водорода в достижении «чистого нуля» по выбросам к 2050 году.

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Фото:АО «ТМХ»

В обновленной версии дорожной карты по нулевому выбросу вредных веществ пять авиапромышленных групп заявили, что по их ожиданиям, самолеты на водородных двигателях обеспечат сокращение выбросов только на 6% к 2050-му, в то время, как в 2021 году эта оценка достигала 20%. Вместо водородных двигателей отрасль все больше полагается на «экологически чистое авиационное топливо» — по оценкам авиапромышленников, такой вариант может сократить выбросы углекислого газа примерно на 70% по сравнению с реактивным топливом. Однако экологически чистое топливо в настоящее время производится в ограниченном количестве и стоит дороже, отмечает газета.

В Airbus отметили, что в области водородной энергетики прогресс «идет медленнее, чем ожидалось», особенно это касается «доступности водорода, произведенного из возобновляемых источников энергии в больших объемах».

«Недостаточно иметь самолет, если у вас нет инфраструктуры, нет водорода в нужном месте, в нужное время, в нужном количестве и по нужной цене», — указывал в январе глава компании Гийом Фори.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Airbus водородная энергетика Самолеты
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