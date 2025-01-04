Глава U.S. Steel назвал позорной блокировку Байденом сделки с японцами

«Лидеры Коммунистической партии Китая танцуют на улицах в Пекине», — заявил глава U.S. Steel Дэвид Бурритт, описывая реакцию на решение Джо Байдена заблокировать сделку его компании с японской Nippon Steel

Дэвид Бурритт (Фото: Whitney Curtis / Getty Images)

Решение президента США Джо Байдена заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании U.S. Steel японской корпорацией Nippon Steel — «позор и коррупция». Об этом заявил глава U.S. Steel Дэвид Бурритт.

«Он навредил будущему нашей компании, нашим работникам и нашей национальной безопасности. Он оскорбил Японию, жизненно важного для экономики и национальной безопасности союзника, и поставил под угрозу конкурентоспособность Америки. Лидеры Коммунистической партии Китая танцуют на улицах в Пекине», — говорится в заявлении Бурритта.

При этом глава U.S. Steel отметил, что Байден даже отказался встретиться с представителями компании, чтобы понять позицию производителя, и выразил намерение бороться с «политической коррупцией».

О готовности Nippon Steel приобрести U.S. Steel за почти $15 млрд (по $55 за акцию) было объявлено в декабре. 3 января Байден объявил, что решил не допустить сделку, так как сталелитейная промышленность представляет собой важнейший приоритет национальной безопасности США и имеет решающее значение для устойчивых цепочек поставок. Президент, который уже через две недели покинет свой пост, объяснил блокировку сделки тем, что, по мнению экспертов по национальной безопасности и торговле, она поставит одного из крупнейших производителей стали Америки под иностранный контроль и создаст риск для национальной безопасности страны и критически важных цепочек поставок.

«Именно поэтому я принимаю меры, чтобы заблокировать эту сделку. Моя торжественная обязанность как президента — обеспечить, чтобы сейчас и в будущем у Америки была сильная отечественная сталелитейная промышленность. U.S. Steel останется гордой американской компанией. Я никогда не буду колебаться, чтобы защитить безопасность этой страны и ее инфраструктуры, а также устойчивость ее цепочек поставок», — говорится в заявлении на сайте Белого дома.

В совместном заявлении U.S. Steel and Nippon Steel решение Байдена названо нарушением американских законов. Обе компании особо подчеркнули, что президент не привел никаких доказательств существования угроз национальной безопасности США, и выразили готовность отстаивать свои интересы. Решение Байдена при этом назвали «леденящим душу сигналом» для любой компании из стран — союзников США, которая рассматривает возможность значительных инвестиций в Соединенные Штаты.

При этом Nippon Steel подтвердила свою готовность вложить крупные средства в модернизацию американских сталелитейных заводов, обеспечив сохранение рабочих мест и дав возможность для более эффективной конкуренции с Китаем.

«Nippon Steel — единственный партнер, который готов и способен сделать необходимые инвестиции. Блокирование этой транзакции означает отказ от миллиардов обещанных инвестиций для продления срока службы устаревших объектов U.S. Steel и поставит под угрозу тысячи хорошо оплачиваемых, поддерживающих семью рабочих мест», — говорится в заявлении двух компаний.