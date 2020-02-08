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Бизнес ,  
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Агрохолдинг миллионера из списка Forbes начал IPO в Сингапуре

Агрохолдинг «Дон-Агро» российского миллионера Евгения Туголукова планирует привлечь в ходе IPO около $3,7 млн. Торги на Сингапурской бирже начнутся 14 февраля
Фото: ukdonagro.ru

Ростовский агрохолдинг «Дон-Агро» 6 февраля 2019 года объявил о начале первичного публичного размещения акций (IPO) на Сингапурской бирже, говорится в имеющемся у РБК сообщении компании. О размещении сообщило также сингапурское издание Business Times.

О планах «Дон-Агро» провести IPO в Сингапуре стало известно еще в июле 2019 года. В рамках размещения инвесторам будет предложено 23 млн новых акций головной Don Agro Iternational Ltd по цене 0,22 сингапурских доллара (или около $0,16) за бумагу, указано в сообщении агрохолдинга. Всего компания планирует привлечь в рамках IPO около 5,1 млн сингапурских долларов ($3,7 млн). Торги акциями начнутся 14 февраля.

Рыночная капитализация «Дон-Агро»в ходе IPO составляет, исходя из цены размещения и уставного капитала после размещения, около $33,1 млн, следует из сообщения. Вырученные средства «Дон-Агро» планирует направить на расширение земельного банка, приобретение новой техники и оборудования, а также «на изучение возможностей слияний и поглощений, совместных предприятий и стратегических альянсов».

Агрохолдинг «Дон-Агро» занимается выращиванием зерновых и производством молока в Ростовской области. Компании принадлежит около 50 тыс. га земли, на которых выращивает озимую пшеницу, ячмень, подсолнечник, нут. Агрохолдингу также принадлежат около 4 тыс. голов крупного рогатого скота и пять молочных ферм. Сырое молоко «Дон-Агро» продает переработчикам: его основной покупатель, по данным Business Times, — один из крупнейших российских переработчиков «Молвест», а сельскохозяйственные культуры «Дон-Агро» покупают Bunge, Aston и Grain Service.

Агрохолдинг Евгения Туголукова проведет IPO в Сингапуре
Бизнес

В первом полугодии 2019 года неаудированная выручка агрохолдинга составила $8,3 млн, прибыль — $3 млн, указано в проспекте эмиссии, с которым ознакомился РБК.

«Дон-Агро» входит в сингапурскую инвестиционную компанию StrongBow бывшего топ-менеджера МДМ Банка и экс-владельца «ЭМАльянса» Евгения Туголукова.

По состоянию на конец 2018 года Туголуков контролировал 94% «Дон-Агро», еще 6% было у Марата Девлет-Кильдеева, бывшего топ-менеджера «СТС Медиа» и Dentsu Aegis Network, группы ЕСН и «ЭМАльянса».

В 2011 году журнал Forbes оценивал состояние Туголукова в $550 млн, а в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» за тот же год он занимал 173-е место.

В 2007–2011 годах Туголуков был депутатом Государственной думы и возглавлял комитет по природным ресурсам. Задекларированный доход Туголукова-парламентария за 2010 год — 108,8 млн руб., или $3,6 млн.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: IPO, агробизнес
Материалы по теме
Агрохолдинг Евгения Туголукова проведет IPO в Сингапуре
Бизнес
РБК
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