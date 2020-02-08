Агрохолдинг миллионера из списка Forbes начал IPO в Сингапуре

Агрохолдинг «Дон-Агро» российского миллионера Евгения Туголукова планирует привлечь в ходе IPO около $3,7 млн. Торги на Сингапурской бирже начнутся 14 февраля

Фото: ukdonagro.ru

Ростовский агрохолдинг «Дон-Агро» 6 февраля 2019 года объявил о начале первичного публичного размещения акций (IPO) на Сингапурской бирже, говорится в имеющемся у РБК сообщении компании. О размещении сообщило также сингапурское издание Business Times.

О планах «Дон-Агро» провести IPO в Сингапуре стало известно еще в июле 2019 года. В рамках размещения инвесторам будет предложено 23 млн новых акций головной Don Agro Iternational Ltd по цене 0,22 сингапурских доллара (или около $0,16) за бумагу, указано в сообщении агрохолдинга. Всего компания планирует привлечь в рамках IPO около 5,1 млн сингапурских долларов ($3,7 млн). Торги акциями начнутся 14 февраля.

Рыночная капитализация «Дон-Агро»в ходе IPO составляет, исходя из цены размещения и уставного капитала после размещения, около $33,1 млн, следует из сообщения. Вырученные средства «Дон-Агро» планирует направить на расширение земельного банка, приобретение новой техники и оборудования, а также «на изучение возможностей слияний и поглощений, совместных предприятий и стратегических альянсов».

Агрохолдинг «Дон-Агро» занимается выращиванием зерновых и производством молока в Ростовской области. Компании принадлежит около 50 тыс. га земли, на которых выращивает озимую пшеницу, ячмень, подсолнечник, нут. Агрохолдингу также принадлежат около 4 тыс. голов крупного рогатого скота и пять молочных ферм. Сырое молоко «Дон-Агро» продает переработчикам: его основной покупатель, по данным Business Times, — один из крупнейших российских переработчиков «Молвест», а сельскохозяйственные культуры «Дон-Агро» покупают Bunge, Aston и Grain Service.