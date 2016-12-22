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Facebook заключил лицензионное соглашение c Sony/ATV Music Publishing
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Facebook заключил лицензионное соглашение c Sony/ATV Music Publishing
Бизнес, 08 янв, 22:04
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Facebook заключил лицензионное соглашение c Sony/ATV Music Publishing
Согласно этой сделке пользователи Facebook и Instagram смогут беспрепятственно выкладывать видеозаписи, содержащие музыкальные композиции, права на которые принадлежат Sony/ATV Music Publishing. Сейчас эти видео удаляются
Фото: Jan Haas / Global Look Press

Принадлежащая корпорации Sony американская звукозаписывающая компания Sony/ATV Music Publishing объявила о заключении лицензионного соглашения с Facebook Inc., пишет Reuters. Этот договор позволит пользователям социальных сетей Facebook и Instagram беспрепятственно загружать и обмениваться видео, на которых содержатся песни из каталога музыкальной компании.

Финансовые условия соглашения компании не разглашают. На какой именно период времени заключена сделка, в Sony/ATV Music Publishing также не уточняют, отмечая, однако, что договор «многолетний».

Соглашение, как поясняет Bloomberg, будет означать, что модераторы социальной сети перестанут удалять снятые пользователями клипы, например видео свадебных танцев, на которых присутствуют фрагменты принадлежащих Sony/ATV Music Publishing композиций из-за отсутствия авторских прав.

Каталог Sony/ATV Music Publishing, как замечает агентство, состоит более чем из 3 млн композиций и включает в себя в том числе песни Боба Дилана, Тейлор Свифт и Эда Ширана.

В декабре подобную сделку Facebook Inc. также заключил с другой звукозаписывающей компанией — Universal Music Group (UMG). Ей принадлежат права на композиции таких исполнителей, как Рианна, Джей-Зи, Брюс Спрингстин и Джастин Бибер.

Кроме того, The Verge без указания источников информации тогда утверждал, что переговоры о заключении аналогичных лицензионных соглашений Facebook также вел с Warner Music Group.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: сделка , Facebook , лицензирование , Sony/ATV Music Publishing
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