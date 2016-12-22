Экс-жену Сечина попросили привлечь к погашению долгов агрофирмы-банкрота

Марина Сечина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Конкурсный управляющий потребовал привлечь Сечину Марину Владимировну к субсидиарной ответственности и взыскать солидарно в пользу обанкротившегося летом 2017 года ООО «Шекснинский бройлер» 863,643 млн руб. Заявление было подано в Арбитражный суд Вологодской области 29 декабря 2017 года.

Указанные в заявлении имя и ИНН полностью совпадают с данными бывшей супруги главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, совладелицы ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» Марины Сечиной (с главой «Роснефти» они развелись в 2011 году).

Кроме Сечиной аналогичные заявления — о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности — поданы в отношении еще шести человек, в том числе нынешнего собственника предприятия Оксаны Данияловой.

«Шекснинский бройлер» — птицеводческое хозяйство в Вологодской области, созданное в декабре 2012 года на базе мощностей обанкротившегося ОАО «Птицефабрика «Шекснинская» и все годы арендовавшее у фабрики оборудование и землю. Как писали «Ведомости» летом 2016 года, 100-процентным владельцем «Шекснинского бройлера» являлась компания ООО «Паритет», 51% которого контролировало ООО «Фобос», принадлежащее, в свою очередь, Марине Сечиной (51%) и Хизиру Атакуеву (49%). По данным газеты, на базе «Шекснинского бройлера» и птицефабрики «Вологодская птица» Сечина планировала создать агрохолдинг. Но с начала 2017 года у обоих предприятий поменялись владельцы (в «Шекснинском бройлере» собственником стала Даниялова, а в «Вологодской птице» — Наталья Окускова), а в августе компании были внесены в реестр ​банкротов.

Среди кредиторов «Шекснинского бройлера» — «Газпром межрегионгаз Вологда», которому предприятие задолжало более 100 млн руб. Также в числе кредиторов — ОАО «Вологодская сбытовая компания», «Череповецкий бройлер» и другие компании, а также частные лица, следует из материалов картотеки суда.

Кредитор имеет право предъявлять требование любому из должников или всем вместе, сообщил РБК адвокат консалтинговой группы ЮКТ Олег Никуленко. Согласно поправкам в закон «О несостоятельности и банкротстве» совладельцы обанкротившихся фирм будут отвечать по долгам своими личным имуществом и средствами.

Задолженность предприятия взыскивается солидарно (совместно) с так называемых контролирующих лиц — обычно это директора (если их было несколько в разные периоды) и собственники, объясняет партнер BMS Law Firm Денис Фролов. При этом степень вины и размер ответственности определит суд, добавил он.

Получить комментарии Марины Сечиной на момент публикации не удалось.