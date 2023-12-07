ВТБ увеличит сеть офисов на 40%

Зампред ВТБ Горшков сообщил о приоритетных направлениях развития банка, среди них — увеличение офисной сети на 40% в течение трех лет, а также расширение штата курьеров

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

ВТБ в течение трех лет планирует увеличить офисную сеть на 40%, выйти в новые регионы, а также расширить штат курьеров (уже в следующем году — в полтора раза), заявил зампредседателя правления банка Георгий Горшков в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

По его словам, офисная сеть ВТБ сегодня насчитывает 1,3 тыс. точек в 79 субъектах России и обслуживает более 17,5 млн розничных клиентов и более 1 млн юридических лиц. «В рамках стратегии развития сети до 2026 года банк планирует расширить доступность банковского обслуживания на 100% субъектов Федерации и городов с населением от 50 тыс. человек, охватив, по сути, все финансово активное население страны», — заявил Горшков.

Он уточнил, что в этом году банк разработал специальный формат «легких» точек обслуживания в малых городах, где ВТБ пока не представлен крупными отделениями. Их функционал не отличается от обычного, но площадь меньше — около 50 кв. м. Летом ВТБ открыл шесть таких офисов в Ивановской, Свердловской и Кемеровской областях, в следующем году их число превысит 120 точек, уточнил зампред.

«Существенное укрепление инфраструктуры для клиентов ВТБ планирует провести и в рамках интеграции с «Открытием», объединив под единым брендом 240 офисов банка. Еще 250 офисов будут открыты ВТБ в рамках развития собственной сети. Таким образом, в 2026 году число точек продаж банка достигнет 1,8 тыс.», — добавил Горшков.

Вторым направлением повышения доступности для ВТБ станет развитие курьерской доставки продуктов и услуг. По словам представителя банка, в 2024 году ВТБ планирует не только увеличить число выездных менеджеров в полтора раза, но и расширить географию их присутствия до 3,5 тыс. населенных пунктов. «На горизонте трех лет курьерской доставкой ВТБ смогут воспользоваться 94% россиян в 23 тыс. населенных пунктов», — подчеркнул он.