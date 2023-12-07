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Бизнес ,  
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В Британии прошли обыски по делу о фальшивых деталях для Boeing и Airbus

В Лондоне прошли обыски по делу о фальшивых деталях для Boeing и Airbus
В Лондоне дома у директора компании AOG Technics Ltd, которую уличили в поставке фальшивых компонентов для ремонта двигателей самолетов, прошли обыски. Директор задержан по подозрению в мошенничестве
Фото: Mark Wilson/Getty Images
Фото: Mark Wilson/Getty Images

Британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) провело обыски в доме директора компании AOG Technics Ltd Хосе Саморы Ирала, сообщает Bloomberg. Врасти ЕС ранее  выяснили, что компания поставляла фальшивые компоненты для Boeing и Airbus.

Обыски в доме на окраине Лондона прошли рано утром в среду, 6 декабря. Сотрудники SFO изъяли документы, а Ирала задержан по подозрению в мошенничестве. Сам директор не ответил на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию. Bloomberg пишет со ссылкой на источники, что в рамках расследования был допрошен один человек (кто, не уточняется).

SFO ведет расследование совместно с управлением гражданской авиации Великобритании.

Власти ЕС выявили аферу с поддельными деталями для Boeing и Airbus
Бизнес
Фото:Fabrizio Gandolfo / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

По данным европейских регулирующих органов, AOG Technics Ltd поставляла поддельные запчасти для ремонта реактивных двигателей CFM56, которые используются на Airbus 320 старшего поколения и Boeing 737. Сервисы и авиакомпании обнаружили, что часть деталей, полученных для ремонта, сопровождались поддельными сертификатами выпуска. Предполагается, что в создании фальшивых сертификатов и поставке несертифицированных деталей могли участвовать производители запчастей General Electric Co. и Safran SA.

В начале августа британское управление гражданской авиации сообщило, что зафиксировало «большое количество подозрительных неутвержденных деталей», поставляемых через AOG Technics. На двигателях, установленных на самолетах, зарегистрированных в Великобритании, обнаружили некоторые компоненты с поддельными сертификатами летной годности. Директор SFO Ник Эфгрейв сообщил, что запчасти могли получить и авиакомпании из других стран, "что, очевидно, вызывает обеспокоенность».

CFM56 производит концерн CFM International (объединение французской компании SNECMA и американской General Electric), это самые продаваемые в мире авиадвигатели. CFM56 является самым продаваемым двигателем в мире, в эксплуатации сейчас находятся более 22 тыс. штук. Агентство отмечает, что самолет, оснащенный CFM56, взлетает каждые две секунды на планете.

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Пока не установлено, сколько самолетов могло пострадать из-за несертифицированных деталей. Проблема не затронет новые двигатели CFM Internationa и преемника CFM56 — CFM Leap, который используется на новейших узкофюзеляжных самолетах A320neo и 737 Max.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Airbus Boeing запчасти обыски Великобритания Лондон

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