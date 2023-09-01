Bloomberg: власти ЕС выявили аферу с поддельными деталями для самолетов Boeing и Airbus

Власти ЕС выявили аферу с поддельными деталями для Boeing и Airbus

Лондонская компания AOG Technics поставляла несертифицированные детали для ремонта двигателей, которые используются на Airbus 320 старшего поколения и Boeing 737. Сколько самолетов это затронуло, неизвестно

Европейские авиационные регуляторы установили, что лондонская компания AOG Technics Ltd. поставляла поддельные запчасти для ремонта реактивных двигателей CFM56, которые приводят в действие многие самолеты Airbus SE A320 старшего поколения и Boeing 737. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления компаний, нормативные документы и письма операторам.

В расследовании предположительно поддельных сертификационных документов и неутвержденных деталей участвовали производители запчастей для самолетов General Electric Co. и Safran SA.

В Агентстве авиационной безопасности Европейского союза (EASA) подтвердили, что сертификаты выпуска запчастей, поставляемых AOG Technics, были подделаны. Организации, указанные в качестве производителя, в каждом случае подтверждали, «что они не выдавали сертификат и не были разработчиком детали.

CFM56 является самым продаваемым двигателем в мире. Пока не установлено, сколько самолетов могли пострадать из-за несертифицированных деталей. Проблема не затронет новые двигатели CFM Internationa и преемника CFM56, CFM Leap, который используется на новейших узкофюзеляжных самолетах A320neo и 737 Max.

В начале августа EASA рекомендовало операторам помещать на карантин детали с поддельной документацией. AOG Technics пока не смогла предоставить подробную информацию о фактическом происхождении сомнительных деталей, говорилось в сообщении регулятора 24 августа.

Управление гражданской авиации Великобритании сообщило в уведомлении о безопасности полетов от 4 августа, что оно зафиксировало «большое количество подозрительных неутвержденных деталей», поставляемых через AOG Technics. В документе говорится, что на двигателях, установленных на самолетах, зарегистрированных в Великобритании, были обнаружены некоторые компоненты с поддельными сертификатами летной годности.

По словам представителя производителя, CFM обнаружила 72 фальсифицированных сертификационных документа о летной годности, охватывающих 50 номеров деталей, предоставленных AOG Technics для CFM56. Он добавил, что также были обнаружены два поддельных документа на компоненты двигателя GE CF6, более ранней широкофюзеляжной силовой установки.

В AOG Technics не ответили на звонки и сообщения Bloomberg. На сайте компании сказано, что она является «ведущим мировым поставщиком авиационной техники» и источником новых и «пригодных к эксплуатации» запчастей для различных двигателей, которыми оснащаются модели 737 и A320. Компания сообщила, что у нее есть складские помещения в Лондоне, Франкфурте, Майами и Сингапуре.

Согласно сайту Палаты компаний Великобритании, AOG Technics была зарегистрирована в 2015 году и контрольным пакетом акций владеет 35-летний Хосе Самора Ирала, чье гражданство указано как британское в одних анкетах и венесуэльское в других. Агентство не смогло связаться с ним.

По состоянию на февраль 2022 года компания перечислила текущие активы в размере £2,58 млн ($3,27 млн), говорится в материале.