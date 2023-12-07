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Бизнес ,  
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Владелец клубов «Буревестник» оценил влияние санкций на покупку яхт

Владелец крупнейшей в России сети яхт-клубов оценил влияние санкций на рынок
Из-за западных санкций примерно тысяча россиян в год не смогут купить катер или яхту, заявил владелец яхт-клубов «Буревестник». Альтернатив европейским лодкам почти нет, но и настроение для покупок у потребителей сдержанное
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Введенные против России санкции западных стран привели к тому, что примерно тысяча россиян в год не смогут купить катер или яхту — такую оценку влияния этих мер на рынок привел в разговоре с РБК Андрей Бойко, профессиональный яхтсмен и владелец Burevestnik Group (занимается дистрибуцией судов и строительством яхтенной инфраструктуры, а также развивает сеть яхт-клубов «Буревестник»).

Полную версию интервью читайте в 8 утра 7 декабря на сайте РБК.

В сравнении с другими люксовыми товарами рынок яхт в России достаточно небольшой, говорит Бойко. В спокойный год россияне приобретали за рубежом в среднем около 1 тыс. единиц флота. Две трети из них приходилось на небольшие катера с бюджетом до $60 тыс. В дорогом сегменте так называемых суперъяхт (длиной более 30 м) совершалось лишь около пяти сделок в год.

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Политика
Фото:Laura Lezza / Getty Images


«Введенные против России санкции привели к тому, что примерно тысяча россиян в год не смогут купить катер или яхту. Логистика достаточно тяжелая, параллельный импорт в данном случае практически не работает. Тем более что это не продукт первой необходимости», — объясняет Бойко.

Покупка яхт, как и других люксовых продуктов, очень зависит не только от финансового благополучия, но и просто от хорошего настроения, рассуждает владелец Burevestnik Group: «Неважно, что у вас много денег, когда у вас нет настроения, вы их не тратите». Решение о покупке катера или яхты, как правило, очень взвешенное, говорит Бойко: «Мы знаем примеры из новейшей истории, когда курс доллара подскакивал с 30 до 60 руб., и люди скупали в магазинах телевизоры, вырывая их со стенкой. Покупка яхты или катера — достаточно осознанная. Потому что это не предмет первой необходимости, а люди, которые имеют возможность приобрести судно, уже накопили достаточно жизненного опыта — они уже не бегут покупать доллары по 130 руб., чтобы потом продать обратно по 70 руб.».

В этом году настроение относительно таких покупок у россиян сдержанное, у покупателей много тревог, есть «неуверенность, непонимание того, что происходит, и перспектив», констатирует Бойко. К тому же предложение на российском рынке сильно сократилось на фоне санкций — после начала специальной военной операции на Украине поставки яхт из западных стран в Россию прекратились. «Товар полностью ограничен к поставкам. В этом смысле торговый бизнес практически равен нулю», — рассказывает Бойко.

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Бизнес
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС


Альтернатив европейским и американским яхтам на рынке не очень много, поскольку кроме Европы и США флот для развлечения «никто по большому счету не производил и не производит», признает Бойко. В странах Азии производятся «небольшие катерочки», но китайцев, например, на этом рынке, по словам собеседника РБК, нет.

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Российских производителей катеров и яхт практически не существует, а те немногие, которые присутствуют на рынке, зависят от импортных комплектующих. По словам Бойко, не меньше 60% важного судового оборудования в России — импортное. Впрочем, он надеется, что в скором времени на рынке появятся по крайней мере отечественные двигатели — первые не очень большие моторы уже начали устанавливать на лодки, а производители приспосабливаются к санкциям.

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
яхт-клуб яхта отдых туризм санкции

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

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