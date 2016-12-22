Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах

Получить кредит на товары и услуги от магазинов-партнеров смогут владельцы дебетовых карт Сбербанка, пользующиеся мобильным приложением

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Сбербанк решил выйти на рынок POS-кредитования, займы будут предлагаться на собственном маркетплейсе «Покупай со Сбербанком». Об этом говорится в сообщении банка.

Оформить заявку на кредит смогут держатели дебетовых карт Сбербанка, которые пользуются приложением «Мобильный банк». В дальнейшем на этой платформе будут предлагаться займы не только Сбербанка, но и других кредитных организаций.

«Оформление заявки, рассмотрение запроса и подписание документов осуществляются полностью онлайн и не подразумевают участия в процессе сотрудников банка или партнера», — говорится в сообщении Сбербанка.

Кредиты будут предоставляться на товары и услуги, размещенные на сайтах партнеров Сбербанка. Сейчас банк предлагает сервис для веб-версий интернет-магазинов, в 2019 году будут подключены мобильные версии сайтов и приложения, тогда же запустят оформление кредитов в торговых точках.

Объявление о выходе Сбербанка на рынок POS-кредитования произошло спустя два месяца после того, как Альфа-банк отказался от выдачи займов в магазинах. C 2012 года Сбербанк начал выдавать POS-кредиты через свою «дочку», банк Cetelem, однако в октябре 2017 года источники газеты «Коммерсантъ» допускали отказ Сбербанка от выдачи кредитов в торговых сетях: Cetelem занимал 8% рынка вместо запланированных 25%.

Рынок POS-кредитов с начала года почти не изменился — его объем по итогам октября составил 248 млрд руб. и вырос по сравнению с январем-октябрем прошлого года на 20 млрд руб., следует из данных исследовательской компании Frank RG. С февраля рынок уменьшался, но последние три месяца он растет темпами 1,1–1,5%. Первое место по размеру портфеля по итогам октября занимал Хоум Кредит Банк с 55 млрд руб. (18,2% рынка), на втором месте — ОТП Банк с 32,9 млрд руб. (13,2%), почти наравне с ОТП идет Почта Банк с 32,1 млрд руб. (13%).

Онлайн-кредиты — очень быстро развивающийся сегмент, говорит зампред правления Хоум Кредит Банка Александр Антоненко. Еще несколько лет назад доля таких кредитов в общем числе pos-кредитов не превышала 2%, а сейчас, например, кредиты онлайн в крупных торговых сетях составляют 20%, говорит банкир. По его словам, важно, чтобы заявка на такой кредит не требовала заполнения множества полей, а была короткой для тех, кто уже является клиентом банка, иначе они попросту уйдут с сайта заполнения. В Хоум Кредит Банке такие кредиты выдаются клиентам, которые подписали договор дистанционного банковского обслуживания — доля кредитов онлайн в банке около 40%, добавил Антоненко.

В декабре 2018 года Сбербанк повысил верхнюю границу возраста заемщика для потребительских кредитов с 65 до 70 лет. В компании объяснили это повышение спросом на такие кредиты среди пенсионеров. «Доступность и развитость финансовых продуктов для людей старшего возраста напрямую влияют на качество их жизни», — сообщали РБК в Сбербанке.

Потребительские кредиты выдаются на срок от трех месяцев до семи лет, минимальная сумма — 30 тыс. руб., максимальная — 5 млн руб. В банке указывают, что займы могут выдаваться на любые цели, в том числе и неработающим пенсионерам, при условии, что они получают пенсию в Сбербанке.